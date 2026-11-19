Le cinque graduatorie relative al nostro concorso, approvate tra aprile e luglio 2025, comprendono 629 idonei rimanenti e il loro utilizzo consentirebbe alla Regione Calabria di rispondere alle esigenze di personale qualificato, evitando, ove possibile, il ricorso a nuove procedure concorsuali per profili professionali già oggetto di selezione.

Ricordiamo che alcune graduatorie relative al Concorso per 54 Funzionari contano un numero esiguo di idonei come il profilo Funzionario informatico – Analista Programmatore (21 idonei rimasti), Funzionario statistico (32), Funzionario tecnico agroforestale (51). Gli altri profili sono Specialista nella comunicazione (142) e Auditor (383).

La previsione di una proroga di ventiquattro mesi, decorrenti dalla naturale scadenza di ciascuna graduatoria, risponde all’esigenza di evitare che le stesse perdano la loro efficacia tra aprile e luglio 2027 e si pone in continuità con gli interventi normativi già adottati dal Consiglio regionale della Calabria, e in particolare con la legge regionale 24 gennaio 2025, n. 3, proposta dai consiglieri Pierluigi Caputo e Luciana De Francesco, che ha disposto la proroga di ventiquattro mesi delle graduatorie allora vigenti dei concorsi pubblici regionali.

Chiediamo a tutte le forze politiche di sostenere la proposta di legge regionale n. 144 presentata da Filomena Greco e Francesco De Cicco al fine di tutelare il merito, evitare la dispersione delle competenze e garantire un’opportunità lavorativa concreta nella propria terra a centinaia di professionisti qualificati”.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa degli Idonei Calabria.