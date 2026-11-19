Quasi 2,6 milioni di euro dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per sostenere le attività di ricerca in Calabria. I finanziamenti rientrano nei bandi PRIN 2026 e PRIN Hybrid, i primi del nuovo Piano triennale della ricerca voluto dal Ministro Anna Maria Bernini, che garantisce tempi certi e risorse stabili. A livello nazionale, i tre bandi hanno distribuito complessivamente oltre 366 milioni di euro per 268 progetti di ricerca. In Calabria, il principale beneficiario è l’ateneo della Calabria, per oltre 1,6 milioni di euro.

“Il Piano triennale ha introdotto una novità sostanziale nel sostegno alla ricerca: una strategia che guarda oltre le singole scadenze e mette a disposizione della comunità scientifica risorse e opportunità definite su un orizzonte di tre anni superando le incertezze del passato. Con il nuovo sistema programmare significa poter contare su prospettive più solide e investire con maggiore continuità. Oggi l’Italia può contare su una ricerca più forte, capace di produrre conoscenza, generare innovazione e contribuire alle grandi sfide del nostro tempo”, ha dichiarato il Ministro Bernini.

La quota maggiore dei finanziamenti, oltre 2,2 milioni di euro, riguarda il bando PRIN 2026, dedicato alla ricerca fondamentale e alla collaborazione tra università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM). Le risorse sono destinate all’Università della Calabria, coinvolta in 8 progetti per quasi 1,5 milioni di euro, e all’Università Magna Graecia di Catanzaro, con 5 progetti per oltre 783 mila euro.

Altri 395 mila euro arrivano dal PRIN Hybrid, il programma che promuove l’integrazione tra discipline umanistiche e nuove tecnologie in cinque ambiti strategici: intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, calcolo ad alte prestazioni, cybersicurezza e innovazione in campo sanitario. I finanziamenti riguardano l’Università Magna Graecia di Catanzaro e l’Università della Calabria, coinvolte ciascuna in un progetto di ricerca per un importo rispettivamente di 264 mila e 131 mila euro.