Si è tenuto a Lamezia Terme l’attivo regionale delle pensionate e dei pensionati dello SPI CGIL Calabria in vista dello sciopero generale di venerdì 20 novembre. Sei le piazze calabresi in cui il sindacato sarà presente per portare avanti le proprie rivendicazioni e sostenere quelle di studenti, lavoratori e cittadini.

“Di motivi per essere in piazza i pensionati ne hanno tanti – ha spiegato il segretario generale Carmelo Gullì –. Sono tra coloro che pagano di più per avere di meno. Le pensioni, infatti, non sono state rivalutate e le leggi sulla non autosufficienza e sull’invecchiamento attivo non sono state rifinanziate. Rimangono due scatole vuote con tanti buoni propositi”.

“In queste settimane – ha aggiunto Gullì – abbiamo tenuto circa 30 assemblee sui territori, oltre a volantinaggi e incontri. Il vento sta cambiando e a dirci di non cedere alla rassegnazione sono proprio i giovani. Lo SPI sostiene le loro battaglie per il diritto allo studio e all’abitare e si oppone ai ripetuti tentativi di distruggere la sanità pubblica e la scuola pubblica. Chiediamo lavoro sicuro e dignitoso, difendiamo il welfare pubblico e chiediamo di investire sulla pace e non sul riarmo».

A invitare alla partecipazione allo sciopero generale anche il segretario generale della CGIL Calabria, Gianfranco Trotta, che ha affermato: “Mai avevamo messo su per uno sciopero un’organizzazione come quella del 20 novembre. Sei piazze sono tante e rappresentano per noi un grande impegno che rispecchia le preoccupazioni per l’operato di questo governo e per questa legge di bilancio che ancora una volta colpisce i più fragili”.

A concludere i lavori dell’attivo è stato Francesco Palaia, dello SPI CGIL nazionale, che ha invitato “a non cedere alla stanchezza. In ballo oggi c’è la difesa della democrazia. Si può parlare di una vera e propria emergenza democratica nella quale gli spazi di libertà sono sempre più compromessi”.

Nel corso dei loro interventi, dirigenti, pensionate e pensionati hanno approfondito alcuni dei temi alla base dello sciopero generale, ripercorrendo anche la storia delle battaglie sindacali che hanno portato alla conquista di diritti oggi sempre più spesso trattati alla stregua di privilegi.

Lo SPI CGIL Calabria invita i pensionati, i cittadini e gli studenti a essere presenti il 20 novembre nelle sei piazze calabresi, per dare una grande prova di democrazia e partecipazione, testimoniare il desiderio di riscatto e la fiducia nel futuro. Perché “il futuro è adesso”.

Le manifestazioni in Calabria

A Catanzaro il concentramento è previsto alle ore 9.30 in piazza Matteotti, da dove partirà il corteo che raggiungerà piazza Luigi Rossi.

A Cosenza l’appuntamento è alle ore 9 in piazza Zumbini, con la partecipazione del segretario generale della Fillea CGIL nazionale, Antonio Di Franco.

A Reggio Calabria il concentramento è fissato alle ore 9.30 in piazza Duomo, con partenza del corteo alle ore 10 e conclusione della manifestazione in piazza De Nava. Parteciperà il segretario generale della CGIL Calabria, Gianfranco Trotta.

A Vibo Valentia il concentramento è previsto alle ore 9 in piazza Garibaldi, con partenza del corteo alle ore 10 da corso Umberto I verso corso Vittorio Emanuele III e comizio alle ore 11 in piazza Municipio. Sarà presente il segretario Filctem CGIL Nazionale, Ilvo Sorrentino.

A Crotone il concentramento è fissato alle ore 9.30 in piazzale Nettuno, con partenza del corteo alle ore 10.30 e, a seguire, comizio in piazza della Resistenza.

A Lamezia Terme, infine, l’appuntamento è alle ore 9.30 in via Leonardo da Vinci, con partenza del corteo alle ore 10.30 verso corso Nicotera e comizio conclusivo alle ore 11.30 nell’isola pedonale dello stesso corso.