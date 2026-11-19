“Nel 1965 Gordon Moore, co-fondatore di Intel, affermava che il numero di transistor in un circuito integrato raddoppiasse ogni 18-24 mesi, previsione poi aggiornata nel 1975 a 24 mesi. Successivamente David House aggiunse che, grazie alla miniaturizzazione, ogni transistor diventava anche più veloce. La potenza di calcolo complessiva raddoppiava ogni 18 mesi.

La storia sembra ripetersi. Perché se ieri si trattava di transistor, oggi si parla di processori quantici. Lo scorso 11 novembre, infatti, la startup italiana Rotonium ha annunciato la prototipizzazione di un computer quantistico capace di operare a temperatura ambiente, senza raffreddamento criogenico in nessuna componente della catena. Una tecnologia che apre le porte a ciò che l’azienda definisce Industrial Quantum Utility: l’equilibrio tra prestazioni, dimensioni, peso, consumi, costi e possibilità di impiego.

Una simile innovazione è destinata a stravolgere gli investimenti su intelligenza artificiale, cibersecurity e infrastrutture digitali. Se da un lato facilita la creazione di sistemi federati di dati più sicuri e autonomi, dall’altro suggerisce che i giganteschi data center attuali potrebbero essere presto superati dalla miniaturizzazione e dalla parcellizzazione dei dati. Un trend che si è rivelato costante e che non verrà smentito neanche in questo processo. Le caratteristiche di questa nuova tecnologia, che in ogni caso dovrà ancora subire diversi livelli di testing, fa cadere le principali obiezioni ambientali legate allo spreco idrico e al consumo di suolo. Ci affacciamo a un futuro in cui, paradossalmente, ogni quartiere o singolo edificio potrebbe ospitare un data center di nuova generazione a impatto zero, dando vita a un vero e proprio sistema di centri dati diffusi.

Non si tratta però di un passaggio che accadrà domani. Secondo i dati riportati dal Sole 24 Ore, il business dei data center ruota attorno a queste cifre: 262 infrastrutture previste dal Politecnico di Milano per un volume d’affari di 25 miliardi stimati tra il 2026 e il 2028. Metà di tutto questo sarà dipendente dai grandi operatori statunitensi. Tuttavia, poiché il quadro tecnologico è destinato a mutare rapidamente, gli investimenti di oggi potrebbero rivelarsi esorbitanti domani sotto vari profili. Perché, come abbiamo ricordato, il quadro di riferimento legato all’uso di grandi superfici di terreno e ingenti quantità d’acqua potrebbe mutare presto. Ed è compito della politica agire oggi pensando non al futuro immediato, ma cercando di interpretare il mondo in una prospettiva di decenni a salvaguardia delle future generazioni.

Serve allora una regolamentazione che non soffochi il mercato ma tuteli territori e patrimoni, guardando all’evoluzione tecnologica in atto. La Calabria, regione a forte vocazione agricola e ricca di risorse naturali e idriche, deve guardare al futuro, evitando di subire le logiche di grandi fondi d’investimento, spesso esteri, interessati più al profitto a breve termine che all’equilibrio tra guadagno e tutela del territorio.

In linea con l’attenzione che Fratelli d’Italia ha sempre riservato alla protezione dell’interesse nazionale e delle identità territoriali, occorre dotarsi di una legislazione lungimirante. Occorre quindi programmare muovendoci lungo alcune direttrici chiare e condivise. È doveroso cautelare le nostre terre, precludendo il consumo di suolo agricolo e superando l’idea di eventuali ipotesi di deroga: la vocazione agroalimentare e il patrimonio paesaggistico della Calabria rappresentano un comparto primario e un asset strategico che non possiamo abbandonare a un destino incerto. Coerentemente con questa impostazione, la norma potrà individuare come sedi d’elezione per i nuovi impianti le aree dismesse, i capannoni in disuso e i vecchi insediamenti industriali già infrastrutturati, trasformando così l’investimento tecnologico in una concreta opportunità di bonifica e rigenerazione urbanistica.

In secondo luogo, in attesa che tecnologie a basso impatto come il calcolo quantistico diventino lo standard di mercato, è indispensabile tutelare le risorse idriche della Regione imponendo l’utilizzo esclusivo di acqua non potabile per il raffreddamento oggi ancora necessario: penso ad esempio ad acque reflue depurate o a sistemi a ciclo chiuso. Questo consentirebbe di evitare prelievi dalle falde destinate al consumo umano o all’irrigazione. Infine, per non gravare sulla rete elettrica regionale, l’autorizzazione all’insediamento degli impianti dovrebbe essere subordinata al collegamento diretto dei data center alle cabine degli impianti solari, elemento che favorirebbe l’autoconsumo da fonti rinnovabili e integrerebbe la transizione digitale con quella energetica.

Dotare la Calabria di una norma rigorosa su questi fronti significa accompagnare l’innovazione in una visione di lungo periodo, attraendo investimenti orientati alla sostenibilità e all’efficienza tecnologica senza mai compromettere l’integrità ambientale, energetica e produttiva della nostra terra. Considerando che siamo in un’epoca di forte transizione in cui i contesti mutano di giorno in giorno”. Lo afferma in una nota Filippo Pietropaolo, Presidente Commissione Bilancio, Programmazione economica, Affari dell’Unione europea e Relazioni con l’estero del Consiglio Regionale della Calabria.