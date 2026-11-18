Chi ha subito un reato non dovrebbe affrontarne da solo le conseguenze, né essere lasciato nell’incertezza su dove trovare aiuto. Con questo obiettivo il Centro Calabrese di Solidarietà ETS ha aderito alla Rete regionale multidisciplinare a supporto del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, affiancando alla collaborazione istituzionale il lavoro sviluppato attraverso il progetto “Reti Riparative”.

Due percorsi che condividono una finalità: rendere il sostegno più accessibile, collegare le competenze presenti sul territorio e accompagnare le persone dalla prima richiesta di aiuto alla costruzione di una risposta adeguata ai loro bisogni.

La Rete promossa dal Garante regionale punta a mettere in relazione istituzioni, enti pubblici, servizi, professionisti e realtà del Terzo settore impegnati nella tutela delle vittime. Il provvedimento del 24 settembre scorso ha avviato la raccolta delle manifestazioni di interesse per costruire un sistema stabile di collaborazione, favorire l’accesso all’assistenza e condividere esperienze e buone pratiche.

In questa prospettiva si inserisce il contributo del CCS, che mette a disposizione l’esperienza maturata nell’accoglienza delle persone in condizioni di vulnerabilità e nel raccordo con i servizi territoriali. Il progetto “Reti Riparative” prosegue e rafforza il lavoro già avviato con “Calabria Riparativa”, offrendo ascolto, sostegno psicologico, orientamento legale di primo livello e accompagnamento sociale alle vittime di qualsiasi tipologia di reato e ai familiari coinvolti.

Dopo una violenza, una minaccia, una truffa o un altro reato, le difficoltà possono proseguire ben oltre l’episodio subito: paura, disorientamento, isolamento, preoccupazioni economiche e incertezza sui propri diritti possono incidere profondamente sulla vita quotidiana. Per questo il servizio parte dall’ascolto della persona e dalla valutazione delle sue esigenze, attraverso un’équipe multidisciplinare.

Il punto di riferimento è lo sportello presso il Centro polivalente di Catanzaro, dove è possibile ricevere informazioni e individuare un percorso personalizzato. Le prestazioni sono gratuite e riservate e possono comprendere il collegamento con i servizi sociali, sanitari e territoriali. È possibile rivolgersi al CCS anche soltanto per un primo orientamento, senza avere già definito quale aiuto chiedere e senza che sia necessario aver presentato denuncia.

Particolare attenzione è rivolta alle persone più vulnerabili, tra cui donne vittime di violenza, minori e anziani. L’obiettivo è anche evitare che la richiesta di sostegno si trasformi in un’ulteriore fonte di sofferenza, attraverso passaggi ripetuti tra uffici e servizi o risposte frammentate.

Accanto al presidio di Catanzaro, il Centro sta sviluppando la presenza territoriale dello sportello mobile, attraverso il confronto con le amministrazioni e i servizi locali. La mappatura e i contatti già avviati nelle province di Catanzaro e Vibo Valentia costituiscono la base per concordare giornate di informazione e primo orientamento nei Comuni disponibili, facilitando l’accesso soprattutto a chi vive lontano dai servizi o incontra difficoltà negli spostamenti.

Il CCS invita quindi i Comuni a collaborare: dalla diffusione delle informazioni sui canali istituzionali all’individuazione di un referente, fino alla disponibilità di locali accessibili e riservati per gli appuntamenti territoriali. Anche associazioni e servizi possono contribuire a far conoscere le opportunità di sostegno e a facilitare un primo contatto, nel rispetto della volontà e della riservatezza delle persone.

L’adesione alla Rete regionale e il progetto “Reti Riparative” rafforzano così un impegno comune: rendere riconoscibile e raggiungibile l’aiuto, contrastando la solitudine che può accompagnare l’esperienza di un reato.

Per informazioni sui servizi e sulle possibilità di collaborazione è possibile contattare il Centro Calabrese di Solidarietà ETS all’indirizzo centrostudi@ccscatanzaro.it o al numero 0961 61621.

Il progetto “Reti Riparative” è realizzato con il contributo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia.