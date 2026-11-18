“Il Movimento 5 stelle aderisce allo sciopero generale del 20 novembre promosso dalla Cgil, cui parteciperanno anche altre sigle sindacali ed i collettivi studenteschi, contro la legge di bilancio e le politiche economiche e sociali del governo Meloni”.

Lo afferma la deputata Anna Laura Orrico, coordinatrice calabrese del Movimento 5 stelle.

“Scenderemo – dice Orrico – nelle tante piazze del Paese così come abbiamo fatto lo scorso 30 ottobre per ribadire ancora una volta come sia indispensabile rimettere al centro del dibattito politico le persone, i loro diritti e la loro dignità. Ogni euro investito in armi, lobby e scelte scellerate prive di un orizzonte è un euro sottratto alla sanità, alla scuola, ai servizi pubblici, alle famiglie, ai giovani ed alle fasce più fragili, alla salvaguardia dei salari e del potere d’acquisto degli italiani.

In Calabria – conclude Anna Laura Orrico – più che in ogni altro territorio, fra povertà, precariato e spopolamento stiamo pagando il prezzo più amaro di queste scelte piovute dall’alto senza confronto e senza visione. Ecco perché invitiamo i calabresi a protestare e partecipare alla giornata di mobilitazione: il nostro futuro dipende anche dalla tenacia che metteremo per andare a riprenderlo”.