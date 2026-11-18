“La lettera del procuratore nazionale antimafia chiarisce definitivamente come la Commissione abbia giustamente ricondotto, fin dall’inizio dei propri lavori, quanto accaduto a Siena in ambito ‘ndranghetista”. È questo il commento di Gianluca Vinci, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte di David Rossi, in merito alla comunicazione inviata dal procuratore Giovanni Melillo.

La nota della Procura nazionale antimafia è giunta, su sollecitazione dello stesso Vinci, nell’arco dei trenta giorni in cui la Dna aveva chiesto alla Commissione di mantenere il riserbo sugli omissis . Il presidente si dice soddisfatto per l’ufficializzazione del quadro investigativo, ricordando l’impulso dato dall’organismo parlamentare: “Per primi abbiamo inviato nel 2024 gli atti alla Dda di Bologna – sottolinea Vinci – per poi trasmetterli per competenza a quella di Brescia. Oggi proprio queste sono due delle tre Direzioni distrettuali antimafia che indagano sul caso, insieme alla Dda di Firenze” .

Nel ribadire il corretto equilibrio tra i poteri dello Stato, Vinci evidenzia come la Commissione abbia saputo rispettare i tempi e le procedure della magistratura, vedendo al contempo riconosciute, fin dalle prime righe della lettera di Melillo, le prerogative dell’organo parlamentare.

In chiusura, il presidente rivolge un ringraziamento personale al procuratore nazionale antimafia e assicura la massima sinergia con gli uffici giudiziari: la trasmissione di documenti alle procure competenti, precisa Vinci, non si è mai fermata e un nuovo invio di atti è stato effettuato proprio negli ultimi giorni.