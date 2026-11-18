Un’importante occasione di formazione, confronto e crescita per i ragazzi e le ragazze della Scuola di Formazione Politica de La Migliore Calabria, protagonisti di uno stage a Bruxelles, nel cuore delle istituzioni europee.

Un’esperienza che rappresenta un momento significativo del percorso formativo, offrendo ai partecipanti l’opportunità di avvicinarsi alle istituzioni, approfondire il funzionamento dell’Unione europea e confrontarsi con una dimensione politica e istituzionale più ampia.

Un ringraziamento particolare va all’europarlamentare On. Lello Topo, per la disponibilità e per aver offerto ai giovani questa preziosa opportunità di crescita.

«I giovani non sono contenitori da riempire di nozioni, ma protagonisti a cui dare spazio, fiducia e opportunità. È questo il senso della nostra Scuola di Formazione Politica: investire sulle nuove generazioni, offrire strumenti di conoscenza e creare occasioni concrete di partecipazione. Non vogliamo limitarci a parlare di giovani, ma costruire insieme a loro nuove prospettive per il futuro della nostra terra».

L’esperienza di Bruxelles conferma l’importanza di una formazione politica che non si esaurisca nelle aule, ma sappia tradursi in incontri, esperienze dirette e occasioni di confronto.

Da qui si parte: dai giovani, dalle idee, dalla partecipazione e dalla convinzione che una Calabria migliore si costruisca investendo sulle nuove generazioni.