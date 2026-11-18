Come farsi trovare pronti in vista della qualificazione del 2027? È questa la domanda chiave al centro del convegno promosso dalla Provincia di Cosenza in collaborazione con il Polo Digitale Calabria PA, in qualità di partner tecnologico e organizzatore dell’evento. L’appuntamento è fissato per il prossimo 16 dicembre 2026 presso la sede della Provincia, nell’ambito del ciclo di iniziative “Provincia in Formazione”.

L’evento intende offrire a stazioni appaltanti e Centrali Uniche di Committenza (CUC) un momento di confronto tecnico-operativo di altissimo profilo sul sistema della qualificazione previsto dal Codice dei contratti pubblici. Particolare attenzione sarà dedicata al monitoraggio dell’efficienza decisionale e alle azioni concrete da intraprendere già oggi per affrontare con successo le prossime scadenze.

Durante i lavori saranno approfondite la normativa vigente e gli strumenti operativi utili per verificare la propria situazione, individuare eventuali criticità e valutare gli interventi necessari su organizzazione, competenze, formazione e digitalizzazione. L’obiettivo condiviso è trasformare gli adempimenti previsti dal sistema ANAC in una straordinaria occasione di miglioramento della capacità amministrativa degli enti locali.

Una Visione Condivisa per il Territorio

Questo appuntamento si inserisce in un più ampio e ambizioso percorso di crescita e innovazione per la Pubblica Amministrazione locale. Tale risultato è frutto della grande sinergia tra la Provincia di Cosenza e il Polo Digitale Calabria PA, uniti nell’intento di favorire la fruizione degli aggiornamenti e la digitalizzazione all’interno di tutti gli enti della provincia.

Un plauso va alla lungimirante visione del Presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Antonio Faragalli, che, in stretta collaborazione con i dirigenti provinciali Antonio Maletta e Vincenzo Aliberti, sta sostenendo con determinazione un piano di alta formazione. Questa strategia, unita all’expertise del Presidente del Polo Digitale Calabria Polo Digitale PA, Emilio De Rango, e del Coordinatore Nazionale del Polo Digitale PA, Francesco Cannataro, sta dando vita a un ciclo di eventi e workshop di alto valore. L’obiettivo comune è innalzare il livello di competenze all’interno degli enti e garantire un aggiornamento costante, essenziale per affrontare le sfide della Pubblica Amministrazione del futuro.

In merito all’impegno profuso, il Presidente del Polo Digitale Calabria PA, Emilio De Rango, ha dichiarato:

“Come Polo Digitale Calabria PA, siamo orgogliosi di affiancare la Provincia di Cosenza in questo percorso cruciale. Il nostro obiettivo non è solo fornire soluzioni tecnologiche, ma accompagnare le amministrazioni e i Comuni del territorio in un processo di vera innovazione e adeguamento normativo. La qualificazione 2027 rappresenta una sfida importante e, grazie alla visione del Presidente Faragalli e alla collaborazione con i dirigenti provinciali, stiamo mettendo a disposizione degli enti gli strumenti e le competenze necessari per trasformare questo adempimento in un’opportunità di crescita. Crediamo fermamente che un’amministrazione più competente ed efficiente sia il motore per lo sviluppo dell’intero territorio provinciale.”

A chi è rivolto

L’iniziativa è destinata agli Enti Locali, alle Stazioni Appaltanti e alle Centrali Uniche di Committenza (CUC), con particolare attenzione alle figure coinvolte nella gestione delle procedure di affidamento e nella governance degli appalti pubblici.

Informazioni e Partecipazione

La partecipazione all’incontro è aperta agli operatori del settore. Si segnala che a fine corso verrà rilasciato un apposito attestato di partecipazione

Data: 16 dicembre 2026

16 dicembre 2026 Orario: 09:00

09:00 Sede: Sala Nova – Provincia di Cosenza

Sala Nova – Provincia di Cosenza Indirizzo: Piazza XV Marzo – Cosenza

Piazza XV Marzo – Cosenza Partecipazione: aperta

aperta Attestato: a tutti i presenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione al termine dell’incontro.

a tutti i presenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione al termine dell’incontro. Tel: 0984.1716468

Link per iscriversi e partecipare:

https://polodigitale-pa.it/stazioni-appaltanti-verso-la-qualificazione-2027/