Un traffico di cocaina tra la Calabria e la Sicilia, gestito da due distinti gruppi criminali e alimentato anche attraverso il reclutamento di giovanissimi spacciatori. È lo scenario ricostruito da un’indagine della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Catania, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza cautelare nei confronti di diversi soggetti ritenuti coinvolti nell’attività illecita.

Il provvedimento ha disposto il trasferimento in carcere di otto persone e gli arresti domiciliari per un altro indagato. Per ulteriori otto soggetti, invece, è stato fissato l’interrogatorio preventivo, passaggio che precede l’eventuale applicazione di misure cautelari.

Tra gli esiti dell’operazione figura anche il sequestro di una villa dotata di piscina, situata nel quartiere periferico catanese di San Giovanni Galermo. L’immobile sarebbe riconducibile a uno dei presunti vertici dell’organizzazione criminale finita al centro dell’inchiesta.

Gli approfondimenti investigativi avrebbero inoltre fatto emergere il coinvolgimento di giovani pusher, tra cui alcuni minorenni, impiegati nella distribuzione degli stupefacenti. Proprio nei confronti di uno dei giovanissimi indagati, su richiesta della Procura per i minorenni, è stata disposta una misura cautelare che prevede il collocamento in un istituto penale idoneo.