“Questo è il governo che ha investito di più sulla sanità negli anni passati. Sulla sanità io mi auguro che ci sia un ulteriore incremento, ma non abbiamo parlato soltanto di questo”. Lo ha affermato il governatore della Calabria Roberto Occhiuto, lasciando Palazzo Chigi dopo l’incontro con la premier Giorgia Meloni, rispondendo a chi gli domandava se fosse soddisfatto per quanto previsto per le Regioni nella manovra. “Io sono presidente di Regione – ha tagliato corto Occhiuto replicando alle domande sui temi dell’incontro -, lei è presidente del Consiglio: è normale che ogni tanto un presidente di Regione il presidente del Consiglio”