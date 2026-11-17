“In una regione martoriata dall’abusivismo edilizio come la Calabria” Lo afferma Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria. “L‘ultima cosa di cui abbiamo bisogno è l’ennesimo condono edilizio. A prescindere da quali abusi rientreranno nella misura, annunciare un nuovo condono significa lanciare un segnale che la nostra associazione giudica molto negativamente e che contraddice l’esigenza, sempre più urgente, di mettere in sicurezza il territorio e tutelare le persone. La Calabria è una terra fragile, esposta a un elevato rischio di frane, alluvioni e dissesto idrogeologico, che interessa 282 Comuni su 404, circa sette su dieci. Eppure si è costruito troppo e spesso male, anche in aree inadatte o pericolose, in molti casi in maniera abusiva. Una situazione che espone ulteriormente il territorio e le comunità e che rischia di diventare ancora più critica a causa degli eventi meteorologici estremi legati alla crisi climatica”.

“La Calabria – continua Parretta – è la regione italiana che ha registrato il maggior numero di eventi estremi con danni nei primi dieci mesi del 2026: oltre 20 da gennaio a ottobre. Stiamo assistendo a stravolgimenti climatici profondi, che rendono ancora più evidente quanto sia indispensabile cambiare rotta. Proprio in Calabria dovrebbe essere particolarmente chiaro che la priorità è ripristinare la legalità, dando finalmente seguito alle troppe ordinanze di demolizione rimaste ineseguite, impedendo nuovi abusi e fermando ulteriori cementificazioni. Non servono nuovi condoni, ma politiche concrete di prevenzione, tutela del territorio e contrasto all’illegalità”.