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Calabria

IV Commissione, Ferrari: “Sulle nuove riserve naturali avanti con il confronto e dati certi”

Intensa giornata di lavori al Consiglio regionale della Calabria, dove oggi, lunedì 16 novembre, si è riunita la IV Commissione consiliare “Ambiente, lavori pubblici, infrastrutture, urbanistica, aree protette e parchi, edilizia, viabilità e trasporti, protezione civile”, presieduta dal consigliere regionale Sergio Ferrari. Cinque le proposte di legge all’ordine del giorno, affrontate attraverso un articolato lavoro istruttorio che continua a privilegiare il confronto con i Dipartimenti regionali competenti, le associazioni e i rappresentanti delle realtà territoriali.

Al centro della seduta, in particolare, il futuro di due nuove aree protette calabresi: la riserva naturale regionale del Cropa, nel territorio di Petilia Policastro, proposta dallo stesso presidente Ferrari, e quella di Bosco Comuni–Pineta di Siano, nel territorio di Catanzaro, di iniziativa dei consiglieri Ernesto Alecci e Giovanni Ranuccio. Due provvedimenti sui quali la Commissione ha proseguito un approfondito percorso di ascolto, coinvolgendo questa volta le associazioni di protezione ambientale, dopo le precedenti audizioni dei rappresentanti del mondo venatorio.

In apertura della trattazione congiunta, Ferrari ha evidenziato l’importanza di acquisire una conoscenza completa delle questioni affrontate, spiegando come il confronto con posizioni e sensibilità differenti rappresenti un passaggio indispensabile per assumere decisioni consapevoli e adeguatamente supportate sul piano normativo e amministrativo.

Un confronto ampio e particolarmente significativo quello odierno con le Associazioni Ambientaliste, dal quale è emerso un sostegno condiviso all’istituzione delle due riserve naturali. Per Legambiente è intervenuto Antonino Morabito, che ha espresso apprezzamento per il lavoro avviato nella direzione della tutela del patrimonio ambientale, sottolineandone il valore anche per le future generazioni. Analoga posizione è stata manifestata da Beatrice Barillaro, rappresentante del WWF, che ha richiamato l’importanza delle aree protette per la salvaguardia delle specie e della biodiversità, evidenziandone il contributo alla qualità della vita.

Francesco Saccomanno, del Forum Ambientalista Calabria, ha posto l’accento sul valore delle riserve quali vere e proprie infrastrutture naturali, capaci, attraverso adeguate politiche di tutela e gestione, di favorire uno sviluppo equilibrato e duraturo, generando opportunità economiche e occupazionali per le comunità locali e per i giovani.

Particolarmente significativo anche l’intervento di Maria Paola Montagna, dell’associazione ISDE Italia – Medici per l’Ambiente, che ha richiamato lo stretto legame tra tutela ambientale e salute pubblica, sottolineando come l’istituzione di una riserva rappresenti un investimento nella prevenzione e nel benessere collettivo. Le aree protette, ha osservato, non costituiscono territori sottratti alle comunità, ma luoghi tutelati e restituiti alla fruizione e all’interesse generale, anche delle generazioni future.

Pieno sostegno alle due iniziative legislative è stato espresso anche da Francesca Nigro, del gruppo locale Greenpeace di Cosenza, che ne ha auspicato una rapida approvazione, richiamando gli obiettivi europei di tutela della biodiversità al 2030 e le ulteriori potenzialità della Calabria nell’ampliamento delle aree protette. Favorevole anche la posizione di Giuseppe Boccia, intervenuto per l’associazione Verdi Ambiente e Società (VAS), che ha sollecitato il completamento dell’iter legislativo.

Nel dibattito è intervenuto anche il consigliere Ferdinando Laghi, che ha espresso apprezzamento per il metodo di lavoro adottato dal presidente Ferrari, sottolineando l’importanza di un confronto ampio e plurale. Laghi ha richiamato, tra gli aspetti più rilevanti, le opportunità di sviluppo economico e occupazionale connesse alla tutela ambientale, evidenziando inoltre il coinvolgimento delle amministrazioni locali nell’istituzione e nella futura gestione delle riserve.

Al termine delle audizioni, Ferrari ha ringraziato tutte le associazioni intervenute per il contributo offerto, evidenziando il valore aggiunto di un confronto che ha consentito di approfondire ulteriormente le diverse implicazioni ambientali, territoriali e sociali dei provvedimenti.

Il Presidente ha quindi richiamato un passaggio ritenuto essenziale per il prosieguo dell’iter: la necessità di acquisire dati ufficiali, condivisi, univoci ed incontrovertibili sulle superfici regionali destinate alla protezione della fauna selvatica e sottoposte a divieto di attività venatoria. A

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Via Cardinale Portanova snc – 89123 Reggio Calabria

e-mail: sergio.ferrari@consrc.it

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Consiglio regionale della Calabria

IV Commissione

Ambiente, Lavori pubblici, infrastrutture, urbanistica, aree protette e parchi, edilizia, viabilità e trasporti, protezione civile

Il Presidente

Consiglio regionale della Calabria

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Ambiente, Lavori pubblici, infrastrutture, urbanistica, aree protette e parchi, edilizia, viabilità e trasporti, protezione civile

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Via Cardinale Portanova snc – 89123 Reggio Calabria

e-mail: sergio.ferrari@consrc.it

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tale scopo, a seguito della precedente seduta, Ferrari ha già interessato formalmente i Dipartimenti regionali Agricoltura e Ambiente, chiedendo gli opportuni approfondimenti tecnici in riscontro a quanto richiesto.

L’obiettivo è consentire alla Commissione di procedere sulla base di un quadro conoscitivo certo, superando eventuali difformità nei dati e assicurando che le successive determinazioni siano assunte con piena consapevolezza degli aspetti normativi e amministrativi. In attesa dei riscontri richiesti, l’esame delle due proposte è stato rinviato a una successiva seduta.

La giornata di lavori si era aperta con l’ulteriore approfondimento della proposta di legge n. 37/XIII, recante la disciplina delle attività escursionistiche e l’istituzione della rete escursionistica e dei sentieri della Calabria, giunta alla terza trattazione in Commissione.

Nel corso dell’audizione, Andrea Laurenzano, vicepresidente dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE), ha espresso apprezzamento per un’iniziativa legislativa che punta a valorizzare il patrimonio paesaggistico regionale e a rafforzare le opportunità offerte dal turismo lento.

Spazio, nel corso della seduta, anche alla proposta di legge n. 139/XIII, di iniziativa della Giunta regionale, finalizzata all’istituzione della Consulta regionale per l’autotrasporto e la logistica della Calabria, organismo destinato a favorire un raccordo più strutturato tra istituzioni, operatori economici e soggetti coinvolti nella programmazione delle infrastrutture.

Sul provvedimento sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Dipartimenti regionali Agricoltura e Infrastrutture.

Per il Dipartimento Lavoro, imprese e aree produttive è intervenuto Giuseppe Pavone, dirigente del Settore 2, delegato dal direttore generale Fortunato Varone. Nel suo intervento ha sottolineato il carattere trasversale della proposta e le potenzialità di uno strumento capace di raccogliere le esigenze del settore e tradurle in proposte utili alla programmazione regionale, anche per affrontare con maggiore tempestività criticità di carattere economico e sociale legate al sistema dei trasporti. Il presidente Ferrari ha disposto il rinvio dell’esame a una successiva seduta.

Rinviata, infine, la prima trattazione della proposta di legge n. 136/XIII, dedicata al turismo equestre e alla valorizzazione delle attività con gli equidi.

Una seduta particolarmente articolata, dunque, che conferma l’intensa e costante attività della IV Commissione su materie di diretto interesse per i territori calabresi: dalla tutela del patrimonio naturale alla valorizzazione delle aree interne, dalle nuove opportunità per il turismo sostenibile alle infrastrutture e alla competitività del sistema produttivo. Un lavoro istruttorio approfondito, fondato sul coinvolgimento dei Dipartimenti competenti e sull’ascolto delle diverse rappresentanze, con l’obiettivo di accompagnare le iniziative legislative verso soluzioni condivise, tecnicamente fondate e rispondenti alle esigenze delle comunità.

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