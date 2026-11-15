ZES Unica, in Calabria un ruolo marginale. Senese (UIL): “Servono lavoro di qualità, investimenti per la logistica e la creazione della Zona Fiscale Protetta per Under 35”

La ZES Unica ha un ruolo marginale in Calabria. È la conclusione dell’analisi curata dalla Segreteria generale della UIL Calabria sulla base dei dati del Dipartimento per il Sud, di Confindustria-SRM, SVIMEZ e Banca d’Italia illustrata dalla Segretaria generale Mariaelena Senese.

Al 31 ottobre la Calabria conta 81 autorizzazioni uniche su 1.530, il 5,3% del totale, a fronte di un peso demografico stimabile intorno all’8% dell’area ZES. Campania e Puglia ne concentrano il 73,3% e, con la Sicilia, si supera l’85%. La quota calabrese sugli investimenti è scesa dal 15,1% della fase delle ZES regionali al 7,1% attuale (655 milioni su 9,2 miliardi). Le grandi imprese valgono appena l’11% degli investimenti agevolati dal credito d’imposta, il dato più basso del Mezzogiorno, contro una media del 23%.

«Lo strumento che avrebbe dovuto portare lavoro e sviluppo nella nostra regione – dichiara Senese – lavora soprattutto con le piccole imprese, ha un impatto limitato sul territorio e non ci dice nulla sulla qualità dell’occupazione che genera. Ad esempio, ogni autorizzazione calabrese porta più investimenti della media, 9 milioni contro 6,5, ma meno lavoro: 1,7 posti stimati per milione di euro investito contro 2,7 nell’area ZES; 15,1 posti per autorizzazione contro 17,5. In tutto, sarebbero stati creati 1.099 posti, il 4,5% del totale dell’area ZES».

Tuttavia, precisa la UIL Calabria, si tratta di stime costruite sulle dichiarazioni delle imprese e non verificate (sono in numeri riportati dal Check-up Mezzogiorno di Confindustria al 19 luglio 2026): non si sa quanti posti siano stabili, con quale contratto e a quale salario, né quanti sarebbero nati comunque, senza incentivo. Inoltre, il credito d’imposta premia l’acquisto di macchinari, non le assunzioni, mentre il bonus per le assunzioni in area ZES ha un tetto di 120 milioni, circa il 2% dei quasi 6 miliardi di credito del triennio.

Il punto debole è la logistica. Il Piano strategico della ZES Unica per il Mezzogiorno stima in oltre 15 miliardi il fabbisogno infrastrutturale del Mezzogiorno, ma a porti e logistica marittima destina soltanto 60 milioni. Dei 111,7 milioni di PNRR assegnati alla Calabria risultano registrati tre progetti per 68 milioni, nessuno per l’accessibilità di Gioia Tauro, e al 30 giugno era stato pagato il 15,7%. Il porto ha toccato il record di 4,5 milioni di TEU, ma secondo la Banca d’Italia meno dell’1% delle merci extra-UE è sdoganato in loco: il gateway ferroviario ha movimentato 32.200 TEU. In pratica, il porto non ha effetto sull’economia locale: «Le merci arrivano e ripartono – osserva la Segretaria generale – senza lasciare lavorazioni né ordini alle imprese calabresi. Una ZES calabrese seria deve essere rafforzata su logistica e trasporti: retroporto, ferrovia, collegamenti».

Per il sindacato, al centro c’è sempre la questione lavoro: «Serve un Osservatorio sulla qualità del lavoro in area ZES, che oggi non esiste», è la proposta di Senese. L’Osservatorio dovrebbe così raccogliere e rendere pubblici dati su nuovi insediamenti, occupati effettivi, contratti, salari e durata dei posti, con una valutazione indipendente dell’effetto netto degli incentivi e con la partecipazione delle parti sociali ai comitati di monitoraggio. La UIL chiede inoltre condizioni sulla qualità del lavoro per chi usufruisce degli incentivi: contratti collettivi di riferimento, stabilità degli organici, mantenimento dei posti nel tempo.

Il tema del lavoro, sottolinea Senese, lega la ZES alla Zona Fiscale Protetta, la proposta UIL per gli under 35 residenti nelle regioni del Sud con reddito medio dichiarato inferiore all’80% della media nazionale: abbattimento dell’IRPEF (50% fino a 20mila euro, 40% fino a 28mila), detrazione calcolata sull’anno intero, addizionale regionale a zero compensata dallo Stato e contributi a carico del lavoratore ridotti del 40%. In Calabria, secondo le stime UIL su dati INPS 2024, la platea è di 140.464 lavoratori tra i 20 e i 34 anni, il vantaggio medio sarebbe di 2.010 euro l’anno, il 15,2% del reddito lordo medio, e il costo per lo Stato è di circa 283 milioni, senza oneri per la Regione.

«La ZES agisce lato imprese, costruendo le condizioni di vantaggio necessarie sotto il profilo fiscale – afferma Senese –; la ZFP impatta invece sul reddito di chi lavora e sulla scelta dei giovani di restare. La detrazione annuale correggerebbe anche una distorsione: oggi, a parità di reddito, paga di più chi ha il lavoro più precario. Senza l’Osservatorio non potremo verificare se le imprese che entrano in ZES assumono giovani, con quali contratti e a quali condizioni; senza la ZFP, anche il lavoro che nasce resta troppo povero per trattenere chi si forma nelle nostre università».

«ZES e ZFP, così strutturate – conclude la Segretaria generale – con una ZES calabrese rafforzata su logistica e trasporti, sarebbero due pilastri dello sviluppo economico e sociale della Calabria. La semplificazione amministrativa è un risultato da difendere, ma la ZES sarà davvero uno strumento di sviluppo solo se produrrà lavoro stabile, qualificato e verificabile».

La relazione integrale prodotta dalla UIL Calabria e la dashboard sulla ZES Unica per il Mezzogiorno che riporta i dati del Dipartimento per il Sud (al 31/10/2026) e di Confindustria-SRM, Check-up Mezzogiorno 2026 (al 19/06/2026) è disponibile all’indirizzo www.uilcalabria.it/osservatorio-zes/.