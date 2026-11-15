Tributaristi, l’avv. Alessandro Palasciano confermato vicepresidente nazionale dell’ANTI

Due professionisti catanzaresi ai vertici dell’associazione. L’avv. Palasciano continuerà a coordinare le sezioni del Mezzogiorno. L’avv. Edoardo Ferragina è stato confermato direttore responsabile di Neotepa, la rivista scientifica dell’ANTI.

Sabato 14 novembre si è svolta a Firenze, nella sede dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l’assemblea nazionale dei soci dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (A.N.T.I.). L’assemblea ha rinnovato gli organi direttivi per il prossimo triennio. L’avv. Alessandro Palasciano, presidente della sezione Calabria, è stato confermato vicepresidente nazionale e continuerà a coordinare le sezioni del Sud Italia. Con questa conferma un professionista catanzarese mantiene un incarico di primo piano in una delle più antiche associazioni italiane di studiosi e professionisti del diritto tributario.

Palasciano farà parte dell’ufficio di presidenza insieme al prof. avv. Gaetano Ragucci, confermato presidente nazionale, e al dott. Marco Preverin, segretario tesoriere. Gli altri due vicepresidenti sono la dott.ssa Tiziana Predolini per le sezioni del Nord e il prof. avv. Paolo Stizza per quelle del Centro.

Durante l’assemblea è stata presentata anche la nuova veste grafica di Neotepa, la rivista scientifica dell’ANTI, ora pubblicata da Cacucci Editore. L’avv. Edoardo Ferragina, già presidente della sezione Calabria, è stato confermato direttore responsabile.

Oltre ad approvare i bilanci, i soci hanno individuato i temi sui quali l’associazione può dare il proprio contributo alle categorie professionali e alle istituzioni. Hanno inoltre discusso l’attività formativa da organizzare insieme agli Ordini professionali, sul territorio e a livello nazionale.

La sezione Calabria vede in queste conferme il riconoscimento del lavoro svolto negli anni per diffondere la cultura tributaria e della sua partecipazione costante al dibattito nazionale dell’associazione.

L’ANTI è nata nel 1949 sotto gli auspici di Ezio Vanoni. Tra i suoi presidenti ha avuto, fra gli altri, Victor Uckmar e Gianni Marongiu, e aderisce alla Confédération Fiscale Européenne.