Colletta Alimentare, in Calabria raccolte oltre 164 tonnellate di cibo. Cosenza in controtendenza, pesa la crisi economica

Sono 164.400 i chilogrammi di alimenti raccolti in Calabria durante la 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che si è svolta ieri, sabato 14 novembre, nei supermercati aderenti all’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS e organizzata sul territorio dal Banco Alimentare della Calabria.

Un risultato che racconta ancora una volta la generosità dei calabresi e la capacità di mobilitazione di una rete fatta di volontari, associazioni, imprese e cittadini. Una grande giornata di solidarietà che, tuttavia, restituisce anche l’immagine di una regione alle prese con difficoltà economiche sempre più evidenti.

I numeri della raccolta: Cosenza cresce, Reggio registra il calo maggiore

Rispetto alle 178 tonnellate raccolte nel 2025, il risultato complessivo registra infatti una flessione del 7,6%, pari a 13.600 chilogrammi in meno.

Nel dettaglio, la provincia di Cosenza ha raccolto 82.000 chilogrammi, quella di Reggio Calabria 36.000, Catanzaro 24.000, Vibo Valentia 15.700 e Crotone 6.700.

Il confronto con l’edizione precedente evidenzia un andamento differenziato: Cosenza è l’unica provincia a registrare un incremento della raccolta, mentre nelle altre quattro province si rileva una diminuzione, particolarmente significativa nel territorio di Reggio Calabria.

Un dato che invita a riflettere, ma che non può essere letto esclusivamente attraverso i numeri.

«La diminuzione registrata in alcune province va necessariamente interpretata alla luce del momento storico che stiamo attraversando – spiega Annalisa Filice, responsabile della Colletta Alimentare in Calabria –. L’aumento del costo della vita, le difficoltà economiche delle famiglie e la progressiva riduzione del potere d’acquisto incidono inevitabilmente anche sulla possibilità di donare. Non crediamo che questa flessione rappresenti una minore sensibilità verso chi ha bisogno, quanto piuttosto il riflesso di una situazione complessa che coinvolge una parte sempre più ampia della popolazione. Il risultato di Cosenza dimostra, allo stesso tempo, quanto sia importante continuare a investire nella partecipazione e nel coinvolgimento delle comunità locali. Ogni alimento raccolto è prezioso, perché dietro ogni donazione c’è qualcuno che ha scelto di condividere ciò che poteva».

Dal 1997 a oggi, una storia di solidarietà

E se i numeri restituiscono la dimensione della raccolta, sono soprattutto le persone a raccontarne il significato più profondo.

La Colletta Alimentare in Calabria è una storia che attraversa quasi trent’anni. Era l’autunno del 1997 quando, per la prima volta, un gruppo di volontari accettò la sfida di raccogliere alimenti da destinare alle persone in difficoltà. Da allora sono cambiate generazioni, abitudini e condizioni economiche, ma non il desiderio di condividere.

«Alcuni dei volontari che erano con noi nel 1997 sono ancora qui, con qualche anno in più ma con lo stesso entusiasmo – racconta Gianni Romeo, direttore generale del Banco Alimentare della Calabria –. Nel corso degli anni tanti altri si sono aggiunti, qualcuno ha lasciato il testimone alle nuove generazioni, e insieme abbiamo costruito una rete straordinaria. Dietro questa giornata c’è un lavoro enorme, fatto di organizzazione, logistica, trasporti e soprattutto di persone che mettono gratuitamente a disposizione il proprio tempo. A tutti loro va la nostra riconoscenza. La Colletta è molto più di una raccolta alimentare: è la dimostrazione concreta che, quando una comunità si mette insieme, può fare qualcosa di importante per gli altri».

La solidarietà entra nelle carceri e coinvolge i giovani

Un’esperienza di solidarietà che quest’anno ha attraversato anche le mura di due istituti penitenziari calabresi. Le Case Circondariali di Locri e Reggio Calabria hanno infatti partecipato alla Colletta Alimentare, contribuendo a portare il valore della condivisione anche in contesti nei quali un gesto di solidarietà può assumere un significato particolarmente profondo.

Un coinvolgimento che testimonia come la possibilità di donare e di sentirsi parte di una comunità non conosca confini, e come anche chi vive una condizione di privazione della libertà possa contribuire concretamente a sostenere chi si trova in difficoltà.

Importante anche la presenza dei giovani, protagonisti soprattutto all’interno dei supermercati, dove hanno affiancato i volontari nelle attività di raccolta e sensibilizzazione.

Tra le testimonianze più significative quella degli studenti del Liceo Capialbi di Vibo Valentia che, accompagnati dai docenti e sostenuti dal dirigente scolastico, hanno partecipato alla Colletta nei supermercati di Vibo Valentia, Pizzo e Maierato.

Ragazzi che si sono svegliati all’alba, hanno affrontato spostamenti anche da paesi lontani e hanno scelto di dedicare il proprio sabato agli altri. Un’esperienza che ha permesso loro di incontrare storie diverse: quella di chi dona pur avendo poco, di chi riconosce nella Colletta un aiuto ricevuto in passato, ma anche di chi si avvicina ai volontari per chiedere sostegno.

Un impegno che il Liceo Capialbi ha voluto raccontare ricordando anche Antonello Murone, figura profondamente legata alla storia del Banco Alimentare nel Vibonese, il cui esempio continua a vivere attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni.

Quest’anno, dunque, la partecipazione del mondo scolastico si è espressa soprattutto attraverso la presenza diretta degli studenti nei punti vendita, più che mediante iniziative di raccolta organizzate all’interno degli istituti.

«Un esercito del bene» che continua a fare la differenza

«In questi trent’anni abbiamo imparato che il successo della Colletta non si misura soltanto con i chilogrammi raccolti – sottolinea Gerardo Franco Falcone, presidente del Banco Alimentare della Calabria –. Naturalmente i numeri contano, perché ci permettono di sostenere concretamente tante persone in difficoltà. Ma c’è qualcosa che non entra nelle statistiche: la disponibilità di chi si ferma, di chi dona anche un solo pacco di pasta, di chi dedica un’intera giornata agli altri. In una regione particolare come la nostra, dove le difficoltà sono tante e spesso silenziose, anche un piccolo gesto vale doppio, forse triplo. Per questo vogliamo ringraziare tutti, nessuno escluso. Abbiamo ancora una volta potuto contare su quello che ci piace chiamare un vero e proprio esercito del bene».

Gli alimenti raccolti saranno ora avviati alle operazioni di sistemazione, stoccaggio e distribuzione attraverso la rete delle organizzazioni partner territoriali convenzionate con il Banco Alimentare della Calabria, che sostiene oltre 130mila persone in condizioni di fragilità.

La conclusione della trentesima edizione non rappresenta dunque un punto di arrivo, ma la prosecuzione di un impegno quotidiano che accompagna il Banco Alimentare durante tutto l’anno.

Perché dietro ogni scatola, ogni pacco di pasta e ogni bottiglia d’olio donata c’è molto più di un alimento: c’è la scelta di non lasciare solo chi attraversa un momento di difficoltà.

E anche quest’anno, nonostante tutto, la Calabria ha scelto di esserci.