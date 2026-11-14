Geotermia, nuove opportunità per la Calabria. Geologi: “Il calore del sottosuolo risorsa strategica per la transizione energetica”

Un nuovo passo avanti per lo sviluppo della geotermia in Italia. Con il Decreto Ministeriale n. 364

dell’11 novembre 2026, pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, viene

introdotta una disciplina tecnica specifica per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico

mediante impianti a circuito aperto, ampliando le prospettive di impiego di una fonte energetica

rinnovabile ancora poco valorizzata.

Il provvedimento si inserisce nel percorso normativo avviato con il Decreto Ministeriale del 30

settembre 2022, dedicato agli impianti geotermici a circuito chiuso, successivamente aggiornato

nell’aprile 2026.

Due tecnologie differenti ma complementari: nei sistemi a circuito chiuso lo scambio termico

avviene attraverso sonde geotermiche, senza prelievo di acqua dalle falde; nei sistemi a circuito aperto

viene invece utilizzata l’acqua sotterranea, attraverso sistemi di prelievo e successiva restituzione, nel

rispetto delle condizioni di tutela ambientale.

Entrambe le soluzioni, attraverso l’impiego di pompe di calore, possono contribuire al riscaldamento

e al raffrescamento degli edifici, riducendo il ricorso ai combustibili fossili.

«La geotermia rappresenta una delle opportunità più interessanti nel panorama delle energie

rinnovabili, perché consente di valorizzare una risorsa naturale disponibile durante tutto l’anno,

indipendentemente dalle condizioni meteorologiche», evidenzia Giovanni Andiloro, Presidente

dell’Ordine dei Geologi della Calabria.

«Il nuovo decreto costituisce un importante avanzamento, frutto anche del confronto tecnico

tra il Ministero e la Piattaforma Geotermia coordinata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, che

ha contribuito alla sua elaborazione. Un risultato significativo che valorizza le competenze

scientifiche e professionali del settore».

Il ruolo centrale delle competenze geologiche

Tra gli aspetti più significativi del decreto emerge il riconoscimento della centralità delle conoscenze

geologiche e idrogeologiche nella progettazione degli impianti.

Particolarmente rilevante è la previsione, tra gli elaborati progettuali obbligatori, della relazione

geologica e idrogeologica a firma di un geologo abilitato.

«Non si tratta soltanto di realizzare impianti tecnologicamente efficienti, ma di garantire la

sostenibilità dell’utilizzo della risorsa attraverso una corretta conoscenza del sottosuolo, della tutela

degli acquiferi e del monitoraggio ambientale. Le competenze geologiche diventano quindi

determinanti non soltanto nella fase conoscitiva, ma nell’intero processo di valutazione della

compatibilità e sostenibilità degli interventi».

Un principio particolarmente importante nel contesto mediterraneo, dove gli effetti dei cambiamenti

climatici e la crescente pressione sulle risorse idriche impongono una maggiore integrazione tra

politiche energetiche e gestione sostenibile delle acque sotterranee.

Calabria, una nuova prospettiva di sviluppo

Per la Calabria, il nuovo scenario normativo può rappresentare una concreta opportunità di sviluppo.

La complessità geologica del territorio regionale, la presenza di sistemi acquiferi con differenti

caratteristiche e le potenzialità termiche del sottosuolo costituiscono elementi da approfondire per

individuare le aree maggiormente idonee alle applicazioni geotermiche.

Le prospettive riguardano numerosi settori: dalla climatizzazione degli edifici pubblici, delle scuole

e delle strutture sanitarie alle attività turistiche e ricettive, dagli insediamenti produttivi alle

applicazioni nel comparto agroalimentare.

La Calabria dispone, peraltro, di importanti competenze scientifiche nel settore. Recenti studi

pubblicati nel 2026, condotti da gruppi di ricerca con il contributo dei Geologi del Dipartimento di

Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’Università della Calabria, hanno approfondito il

potenziale del geoscambio nella Piana di Gioia Tauro e la modellazione termica tridimensionale del

territorio regionale, offrendo nuove conoscenze per la valorizzazione delle risorse geotermiche.

«Questi studi dimostrano quanto sia importante investire nella conoscenza del sottosuolo. La Calabria

deve ampliare la propria visione della transizione energetica, valorizzando anche il contributo della

geotermia, che può integrarsi con le altre fonti rinnovabili e favorire nuove opportunità per le imprese

e le professioni tecniche».

Completare il quadro normativo e costruire una strategia regionale

Il nuovo decreto rappresenta un passaggio importante, ma il percorso normativo dovrà essere

completato attraverso disposizioni applicative che definiscano con maggiore chiarezza limiti,

condizioni tecniche e procedure autorizzative, tenendo conto delle differenti caratteristiche

geologiche e idrogeologiche dei territori.

In questo contesto, per la Calabria sarebbe auspicabile promuovere una strategia regionale per la

valorizzazione delle risorse geotermiche, partendo dalla mappatura del potenziale del sottosuolo e

dalla valutazione delle condizioni di compatibilità ambientale, attraverso il coinvolgimento delle

università, degli enti di ricerca, delle istituzioni e delle professioni tecniche.

«La disponibilità di una risorsa naturale non si traduce automaticamente in un’opportunità di sviluppo.

Occorrono conoscenza, pianificazione, certezza normativa, capacità progettuale e investimenti»,

conclude Andiloro.

«La Calabria, nel cuore del Mediterraneo, può diventare un laboratorio di innovazione

nell’utilizzo sostenibile delle risorse geotermiche, coniugando transizione energetica, tutela delle

acque sotterranee e sviluppo economico. Occorre guardare al sottosuolo non soltanto come a un

elemento da indagare per realizzare opere, ma come a un patrimonio di risorse da conoscere,

proteggere e valorizzare nell’interesse delle future generazioni».