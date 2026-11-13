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Scioglimenti per mafia, Calabria prima in Italia con il 35% dei casi. Avviso Pubblico: “Serve una riforma non più rinviabile”

La Calabria continua a essere la regione italiana maggiormente interessata dal fenomeno degli scioglimenti degli enti locali per infiltrazioni mafiose. Dal 1991 al 30 settembre 2026 sono stati 143 i provvedimenti di scioglimento adottati nella regione, su un totale nazionale di 412, pari a circa il 35% degli scioglimenti registrati in Italia negli ultimi trentacinque anni.
È quanto emerge dal nuovo dossier di Avviso Pubblico, “Uno al mese. Lo scioglimento dei Comuni per mafia e la necessità di una riforma non più rinviabile”, realizzato dall’Osservatorio Parlamentare dell’associazione.
Il titolo del rapporto restituisce la dimensione di un fenomeno strutturale: in Italia, dal 1991 a oggi, è stato disposto mediamente uno scioglimento al mese. Dei 412 provvedimenti adottati, ben 370 hanno interessato Calabria, Campania e Sicilia, a conferma della persistente capacità delle organizzazioni mafiose di condizionare le istituzioni democratiche.
Particolarmente significativo è il dato relativo alla provincia di Reggio Calabria, che con 75 scioglimenti si conferma la provincia italiana maggiormente colpita, seguita da Napoli con 71 provvedimenti.
Un ulteriore elemento di preoccupazione riguarda il fenomeno degli scioglimenti ripetuti. A livello nazionale sono 86 gli enti che hanno subito due o più scioglimenti, a dimostrazione di come il commissariamento non sia sempre sufficiente a rimuovere le condizioni che hanno favorito le infiltrazioni mafiose.
Nell’ultimo periodo preso in esame dal dossier, dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026, in Calabria sono stati sciolti i Comuni di Altomonte, in provincia di Cosenza, e Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia. Se per Altomonte si tratta del primo provvedimento, per Soriano Calabro è il terzo scioglimento, il secondo nell’arco di meno di cinque anni.
«I numeri del nuovo dossier restituiscono una fotografia preoccupante della nostra regione e ci impongono una riflessione che non può limitarsi alla semplice conta dei Comuni sciolti – dichiara Giuseppe Politanò, coordinatore regionale di Avviso Pubblico Calabria e vicesindaco di Polistena –. Dopo trentacinque anni di applicazione della normativa, dobbiamo interrogarci sulla capacità delle istituzioni di prevenire le infiltrazioni mafiose e, soprattutto, di impedire che si ripresentino. Lo scioglimento rappresenta uno strumento fondamentale di difesa della democrazia, ma non può trasformarsi in una risposta emergenziale che si ripete ciclicamente negli stessi territori, senza affrontare le condizioni che rendono possibile il condizionamento criminale».
«La ’ndrangheta continua a considerare gli enti locali un terreno strategico per consolidare il proprio potere, orientare le scelte amministrative e controllare risorse pubbliche. Di fronte a questa capacità di infiltrazione, la politica ha il dovere di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità. Non possiamo accettare ambiguità, silenzi o atteggiamenti di tolleranza nei confronti delle organizzazioni criminali. Chi sceglie di amministrare una comunità deve affermare quotidianamente, attraverso comportamenti e scelte concrete, la propria autonomia dagli interessi mafiosi».
Il dossier evidenzia come la vulnerabilità degli enti locali coinvolga anche il funzionamento della macchina amministrativa, la gestione delle risorse pubbliche e il sistema degli appalti, rendendo sempre più urgente una riflessione sulla necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e risanamento.
«Esiste però un altro rischio che dobbiamo contrastare – prosegue Politanò – ed è quello di trasformare ogni scioglimento in una condanna collettiva della politica e delle comunità interessate. In Calabria esistono tanti sindaci, amministratori e amministratrici che ogni giorno operano con onestà, competenza e coraggio, spesso in condizioni difficili. Non possiamo consentire che il comportamento di chi tradisce il proprio mandato finisca per delegittimare indistintamente chi interpreta l’impegno politico come servizio alla collettività. Generalizzare significa indebolire proprio quelle esperienze di buona amministrazione che rappresentano uno degli argini più importanti alla presenza mafiosa».
Il nuovo rapporto dedica ampio spazio anche alla necessità di riformare la disciplina degli scioglimenti, attraverso i contributi di esperti e rappresentanti della Commissione Parlamentare Antimafia. Tra i temi affrontati figurano il rafforzamento delle garanzie procedimentali, l’introduzione di strumenti intermedi di vigilanza e affiancamento, una maggiore qualificazione delle gestioni commissariali e la valutazione dei risultati dei percorsi di risanamento.
«La questione centrale è comprendere cosa accade dopo uno scioglimento. La sola sostituzione degli organi elettivi non può risolvere problemi profondamente radicati nel tessuto amministrativo, economico e sociale di un territorio. Occorrono strumenti capaci di accompagnare concretamente gli enti locali, rafforzarne le competenze e ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Un Comune restituito alla gestione democratica deve essere più forte e meno vulnerabile di quanto non fosse prima del commissariamento».
Il dossier rappresenta anche una testimonianza del patrimonio di conoscenze e competenze che Avviso Pubblico ha costruito in trent’anni di attività a fianco degli amministratori locali, consolidando la propria autorevolezza come interlocutore qualificato delle istituzioni e del legislatore nazionale.
Il confronto con la magistratura e le Direzioni Distrettuali Antimafia, così come il rapporto con autorevoli organismi di ricerca e analisi quali l’Istat e la Banca d’Italia, rappresenta un riferimento importante per promuovere politiche pubbliche fondate sulla conoscenza dei fenomeni criminali. Nel nuovo dossier, in particolare, la collaborazione con l’Istat ha consentito di sviluppare un’analisi statistico-territoriale sulle vulnerabilità dei Comuni interessati da scioglimenti ripetuti.
«Questo lavoro dimostra anche il valore del percorso compiuto da Avviso Pubblico in trent’anni di impegno – sottolinea Politanò –. Un’associazione nata dalla volontà degli amministratori locali di fare rete contro le mafie è diventata un punto di riferimento autorevole per le istituzioni, per il mondo della ricerca e per il legislatore. È un riconoscimento costruito attraverso la serietà delle analisi, la qualità delle proposte e il confronto costante con chi opera nei territori. La credibilità di Avviso Pubblico risiede proprio nella capacità di trasformare l’esperienza degli amministratori in conoscenza e la conoscenza in strumenti concreti di prevenzione. Un patrimonio di competenze e reputazione che rappresenta oggi un contributo fondamentale anche per il percorso di riforma della normativa sugli scioglimenti».
«Per questo – conclude Politanò – riteniamo indispensabile aprire una nuova stagione di confronto sulla riforma della normativa, senza arretrare di un passo nella lotta alle mafie. La Calabria non può essere condannata a convivere con una continua alternanza tra scioglimenti, commissariamenti e nuove elezioni. La sfida è costruire istituzioni solide, comunità consapevoli e una politica capace di liberarsi definitivamente da ogni forma di condizionamento criminale. La legalità si costruisce ogni giorno con la partecipazione dei cittadini, la qualità dell’amministrazione pubblica e la responsabilità di chi rappresenta le istituzioni».
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