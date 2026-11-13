La Calabria incanta Perugia e conquista Eurochocolate 2026

Passione, sapori antichi e maestria artigianale. Con queste sue peculiarità la Regione Calabria è partner d’eccezione e protagonista assoluta di Eurochocolate 2026, trasformando Perugia in una vibrante vetrina per le eccellenze agroalimentari e dolciarie calabresi. ​Il cuore pulsante di questa narrazione batte in Piazza Italia, dove uno spazio istituzionale interamente dedicato alla Calabria accoglie i visitatori, invitandoli a scoprire non solo le meraviglie del territorio, ma l’anima più autentica di una regione che sa farsi ammirare e raccontare. A pochi passi, nella suggestiva cornice dei Giardini Carducci, prende vita un’area commerciale ricchissima che ospita ben ventisette aziende calabresi: un vero e proprio trionfo del gusto che spazia dalla celebre frutta candita ricoperta di Soriano Calabro ai pregiati fichi di Colavolpe, passando per il mitico Tartufo di Pizzo, liquori d’autore, praline, torroni e biscotti della tradizione. A rendere unico questo viaggio sensoriale sono gli ingredienti simbolo di una terra generosa: il cedro, le clementine, il limone e il bergamotto, declinati in tutte le loro possibili golosità, fino ad arrivare a un irresistibile punto dedicato alla cioccolata calda aromatizzata agli agrumi e al peperoncino. Un’esperienza immersiva arricchita da show cooking, dimostrazioni dal vivo e racconti dedicati ai prodotti identitari calabresi, anche nella loro veste salata.

​Il prestigio dell’alta pasticceria trova la sua massima espressione nella collaborazione con i grandi maestri dell’APEI (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana) e nel fitto calendario di appuntamenti al laboratorio Luisa Annibale Base, dove ogni giorno la qualità si fa arte. Dal 13 al 16, un raffinato percorso sensoriale con la masterclass “Vini da Meditazione e cacao”. Il 17, il maestro Mastroianni celebra la tradizione presentando il suo panettone ai Fichi di Cosenza DOP. Il 18, il maestro Pennestrì incanta i palati con il “Panettone con cioccolato e bergamotto di Reggio Calabria”. Il 19, L’Oltre di Eolo porta in scena i profumi dell’autunno con le sue specialità alle castagne del Monte Reventino. Il 20, il maestro gelatiere Eugenio Morrone stupisce con creazioni audaci al cioccolato e Peperoncino di Calabria IGP.

​Il 22, il maestro Rocco Scutellà chiude in bellezza con il suo celebre Panettone al Cedro di Santa Maria del Cedro DOP. ​A suggellare questo successo non è solo l’economia, ma un profondo legame umano e culturale. Su impulso dell’Associazione Amici della Calabria e dell’Umbria, nata per valorizzare i tanti calabresi perfettamente integrati nel tessuto produttivo e sociale umbro, Eurochocolate organizzerà una speciale cena calabrese nella storica cornice di Villa Buitoni, un momento conviviale interamente realizzato con i prodotti tipici per celebrare l’amicizia fraterna tra le due