Alta tensione nel carcere di Catanzaro: detenuti rubano le chiavi a un agente e lo sequestrano

Attimi di altissima tensione nel carcere di Catanzaro, dove nel tardo pomeriggio di ieri alcuni detenuti del reparto di alta sicurezza hanno sottratto le chiavi a un agente della Polizia penitenziaria, arrivando a sequestrarlo. A rendere noto l’episodio è stato il segretario nazionale e regionale del Sappe, Francesco Ciccone.

Secondo le prime ricostruzioni, all’origine della grave aggressione ci sarebbero futili motivi, probabilmente legati al controllo di un pacco contenente materiale non consentito. La situazione non è degenerata solo grazie al tempestivo intervento degli altri agenti in servizio, che sono riusciti a gestire l’emergenza e a liberare il collega.

«Esprimiamo la nostra più sincera solidarietà e vicinanza al collega vittima di questo vile sequestro e rivolgiamo un sentito plauso a tutto il personale intervenuto e al comandante di reparto», dichiara il Sappe in una nota. «Ancora una volta la professionalità, il sangue freddo e l’alto senso del dovere dei poliziotti penitenziari hanno sopperito alle falle di un sistema sempre più sotto pressione, evitando il peggio».

Per il sindacato, quanto accaduto non può essere archiviato come un episodio isolato, ma rappresenta l’ennesimo segnale delle «gravi criticità strutturali che affliggono la casa circondariale di Catanzaro, legate in primo luogo a una cronica e ormai insostenibile carenza di organico». Nel denunciare in particolare la «drammatica mancanza di unità nel ruolo dei sottufficiali», il Sappe si rivolge direttamente ai vertici dell’amministrazione penitenziaria e del Ministero della Giustizia chiedendo il trasferimento immediato di tutti i detenuti coinvolti nella vicenda.