60° anniversario dell’Ara votiva dedicata ai Caduti calabresi: la cerimonia nella sede del Comando Militare Esercito “Calabria”

Si è svolta oggi, presso la Caserma “Pepe-Bettoja”, sede del Comando Militare Esercito “Calabria”, la cerimonia per il 60° anniversario dell’Ara votiva dedicata ai Caduti calabresi, eretta il 13 novembre del 1966.

Momento centrale della cerimonia è stato lo scoprimento della nuova targa commemorativa con i nomi di quattro militari calabresi insigniti della Medaglia d’Oro al Valor Militare successivamente al 1974, integrando così le iscrizioni originarie del monumento. Dopo la resa degli onori ai Caduti e la deposizione della corona d’alloro, il momento della benedizione dell’Ara votiva ha suggellato il valore spirituale e commemorativo della giornata.

Nel suo indirizzo di saluto, il Comandante del CME “Calabria”, Generale di Brigata Ugo Gaeta, ha sottolineato il significato dell’apertura della Caserma alla cittadinanza e il particolare coinvolgimento dei giovani, destinatari di un patrimonio di valori che va oltre la storia militare: coraggio, solidarietà, senso del dovere, responsabilità e fedeltà alle istituzioni.

Una giornata intensa di memoria e riconoscenza, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, delle associazioni combattentistiche e d’arma, dei familiari dei militari caduti in servizio e di numerosi cittadini. Particolarmente significativa la partecipazione degli studenti degli istituti “Ercolino Scalfaro” e “Pasquale Galluppi” che hanno dato voce alle motivazioni delle Medaglie d’Oro, trasformando la memoria storica in una viva testimonianza.

L’iniziativa, promossa dal C.M.E. “Calabria” in collaborazione con la Federazione provinciale dell’Istituto del Nastro Azzurro, ha rappresentato un momento di raccoglimento e riconoscenza verso quanti hanno sacrificato la propria vita al servizio della Patria.