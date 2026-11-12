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Calabria

Ripopola Calabria, Legambiente: “Recuperare i piccoli comuni è importante, ma sono essenziali servizi, lavoro e una strategia di sviluppo duratura”

Il piano sperimentale “Ripopola Calabria” ha l’obiettivo dichiarato di contrastare lo spopolamento e di rilanciare i piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno subito un calo demografico.

Legambiente Calabria guarda con favore alla prospettiva del recupero e della rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà comunale non utilizzati, una scelta che va nella direzione della rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, della valorizzazione dei piccoli centri e del contrasto al nuovo consumo di suolo. Si tratta di una apprezzabile prospettiva di riqualificazione territoriale messa in campo dalla Regione Calabria anche nella lotta all’abusivismo edilizio.

Tuttavia “Ripopola Calabria” non coglie l’obiettivo principale: perché le persone scelgano di restare o di trasferirsi in questi territori occorrono condizioni concrete: servizi sanitari e scolastici, collegamenti efficienti, infrastrutture, opportunità di lavoro e prospettive di crescita.

Il fenomeno dello spopolamento riguarda l’intero territorio regionale ma soprattutto paesi e territori denominati come aree interne nella cui definizione rientrano ben 326 comuni calabresi su 404 (l’81% del totale) con una popolazione di 1.011.013 abitanti (il 53% del totale).

Si tratta di aree intermedie, periferiche, ultraperiferiche, diversamente accessibili a seconda della distanza dai grandi centri urbani e dai servizi essenziali offerti dalle città dove è aumentato il disagio e la fragilità di molte persone, circostanze che spiegano bene come per la Calabria serva, un concreto percorso regionale integrato che metta al centro l’appennino calabrese e le comunità di montagna.

Contrastare in concreto lo spopolamento significa anche impedire che i nostri paesini, con il loro patrimonio storico, culturale, paesaggistico e ambientale, scompaiano progressivamente. Per questo ogni iniziativa che punti a restituire loro vitalità merita attenzione. Il recupero degli immobili pubblici inutilizzati può essere un primo passo importante, ma il ripopolamento non può assolutamente esaurirsi nella disponibilità di abitazioni o nella riqualificazione degli edifici.

 “Sinora, sin dagli anni  ’90,  la Calabria non è mai riuscita ad arrestare il fenomeno migratorio : la sua popolazione aumenta tra il 1861 ed il 1951 restando stabile fino al picco del 1991 per poi scendere fino a poco piu’ di 1,8 milioni con una perdita di oltre il 10%. Attualmente, in base ai dati Istat, la nostra regione registra il tasso migratorio in uscita più elevato del Sud Italia e, nell’ultimo quinquennio, il calo della popolazione segue un ritmo quasi triplo rispetto alla media nazionale” commenta Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria. 

“Le vere sfide in Calabria sono quelle di garantire e rafforzare i servizi essenziali come sanità, scuola e mobilità e di creare reali opportunità di lavoro di qualità – prosegue Parretta -. Una delle chiavi indispensabili per contrastare in concreto lo spopolamento è l’occupazione. Il tasso di occupazione in Calabria nel 2025, secondo i dati Istat è pari al 46,4%, 16 punti inferiore alla media nazionale. Sotto questo profilo un piccolo segnale positivo proviene dai recentissimi dati diffusi dalla Banca d’Italia, che registrano una crescita del Pil calabrese dell’1,3% nel primo semestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ed un incremento degli occupati, pari all’1,6%. La transizione ecologica ed in particolare il settore energetico costituiscono prospettive di sviluppo socio -economico che la politica deve avere la capacità e la lungimiranza di cogliere. La Calabria ha bisogno di una crescita ambientalmente sostenibile, duratura ed inclusiva e capace di coinvolgere anche le aree interne e i centri più piccoli. Ripopolare la nostra regione non significa semplicemente portare nuovi abitanti, ma creare davvero le condizioni perché le persone possano scegliere di viverci e costruirvi il proprio futuro”.

Sulla necessità di una strategia più ampia, secondo Antonio Nicoletti, responsabile Aree interne di Legambiente, “il piano Ripopola Calabria ripercorre iniziative già sperimentate che, pur puntando al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e cercando di dare una risposta ai bisogni abitativi delle aree interne, rischiano di non cogliere pienamente l’obiettivo di incentivare il ripopolamento della montagna e dei territori più fragili. Per frenare lo spopolamento occorrono politiche incisive di protezione delle comunità residenti, garantendo servizi territoriali essenziali ed adottando soluzioni tecnologiche per garantire lo smart working ma anche opportunità di lavoro e di impresa, che rappresentano una leva fondamentale per evitare la fuga dei giovani”.

“In questi anni – continua Nicoletti – sono state mobilitate ingenti risorse nazionali per le aree interne e per diverse strategie territoriali, senza riuscire a incidere in maniera significativa sulla crisi demografica e sulle prospettive di sviluppo di questi territori. È mancata soprattutto la continuità, insieme a una visione integrata degli interventi, capace di tenere insieme la tutela delle comunità e dei territori e la protezione delle persone, che troppo spesso si sentono abbandonate. La Regione Calabria può fare di più, investendo sullo sviluppo economico sostenibile della montagna e delle aree interne e utilizzando pienamente le risorse disponibili. La transizione ecologica ed energetica può offrire opportunità importanti in questa direzione. La diffusione delle fonti rinnovabili, se accompagnata da una strategia di sviluppo locale e da un coinvolgimento delle comunità, può generare nuove occasioni di lavoro e impresa legate alla green economy, come dimostrano esperienze quali quella di San Sostene”.

E conclude: “Occorre inoltre investire nella qualità dell’accoglienza e nell’integrazione dei nuovi residenti, potenziare servizi fondamentali come gli asili nido e garantire abitazioni confortevoli. È necessario spendere tutte le risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), incentivare le Green Community e rilanciare la Strategia nazionale per le aree interne, sostenendo i piccoli Comuni anche nella loro capacità di progettare e realizzare gli interventi”

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