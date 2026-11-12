Rappresentanza, contrattazione e salario giusto: siglata l’intesa tra imprese e sindacati, il plauso di Unindustria Calabria

Unindustria Calabria esprime soddisfazione per l’intesa raggiunta a livello nazionale tra le tredici principali associazioni datoriali e Cgil, Cisl e Uil, un’intesa che l’associazione ha seguito con attenzione fin dalle prime fasi del confronto e che restituisce al sistema datoriale e sindacale una cornice condivisa su alcuni dei nodi più delicati delle relazioni industriali: i criteri — qualitativi e quantitativi — per misurare la rappresentatività di associazioni di impresa e organizzazioni sindacali; le regole per definire gli assetti della contrattazione, con l’individuazione dei contratti collettivi di riferimento da cui discende il cosiddetto «salario giusto», condizione di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive; i principi condivisi su formazione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa.

«Raggiungere un’intesa di questa portata, capace di tenere insieme le associazioni datoriali e i sindacati che rappresentano la stragrande maggioranza del comparto produttivo e lavorativo italiano, è un obiettivo che va oltre il merito, pur rilevante, dei singoli contenuti — dichiara il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara —. Dimostra che, anche su temi complessi come la rappresentanza e il salario giusto, imprese e sindacati sanno costruire risposte comuni, nell’interesse delle imprese sane e dei lavoratori. Si tratta di un risultato di grande responsabilità: è lo stesso spirito di collaborazione istituzionale che, in questi anni, Unindustria Calabria ha cercato di praticare sul territorio regionale, nel confronto con le parti sociali e con le istituzioni».

Ferrara sottolinea in particolare il valore dei principi condivisi sulla formazione, individuata nell’accordo come leva strategica per la competitività delle imprese e per la qualità del lavoro: «Sono gli stessi ambiti su cui, come associazione, stiamo investendo con continuità: capitale umano, sicurezza sui luoghi di lavoro, crescita delle competenze. Ma il valore di un accordo come questo va oltre la dimensione della crescita economica: è anche, prima ancora, un fatto di civiltà economica. Un sistema produttivo sano non si misura solo dalla sua capacità di crescere, ma dalla capacità di includere i giovani, di garantire lavoro di qualità e di tutelare la sicurezza di chi lavora».

Unindustria Calabria seguirà ora l’evoluzione dell’accordo, mettendo a disposizione delle imprese associate le informazioni necessarie a comprenderne le ricadute pratiche sui rapporti di lavoro e sulla contrattazione di secondo livello.