Martino (Democraticamente Uniti per la Calabria): “Intollerabile che in Calabria un cittadino debba attendere mesi per effettuare una visita specialistica o un esame diagnostico”

«È intollerabile che in Calabria un cittadino debba attendere mesi per effettuare una visita specialistica o un esame diagnostico. La salute non può diventare un privilegio per chi può permettersi di rivolgersi alla sanità privata, né tantomeno una questione di fortuna. A pagare il prezzo più alto di questa situazione sono sempre i calabresi, soprattutto le famiglie più fragili e gli anziani».

Lo dichiara Ivan Martino, Coordinatore regionale di Democraticamente Uniti per la Calabria, intervenendo sulle criticità della sanità regionale e sulle lunghe liste d’attesa.

«Il sistema delle prenotazioni CUP deve essere profondamente rivisto. Non è accettabile che i cittadini si sentano rispondere continuamente che non ci sono disponibilità, che le agende sono sature o assistere a tempi di attesa infiniti. Occorre una riorganizzazione complessiva del sistema regionale, maggiore trasparenza sulle disponibilità, tempi certi per le prestazioni e una programmazione seria delle risorse umane e strutturali.

Bisogna alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere, rafforzare la medicina territoriale e garantire servizi efficienti anche nelle aree interne. Ma sia chiaro: tutto questo non può passare attraverso il ridimensionamento dei presidi sanitari. Gli ospedali rappresentano un punto di riferimento fondamentale per le comunità e vanno tutelati, valorizzati e messi nelle condizioni di funzionare».

Martino richiama anche le recenti dichiarazioni di Pasquale Tridico, che ha indicato nella sanità una priorità assoluta per la Calabria, sottolineando la necessità di riorganizzare i servizi, rafforzare la rete territoriale e garantire il diritto alle cure a tutti i cittadini.

«Il tema sollevato da Tridico è centrale: la sanità deve tornare a essere un servizio per i cittadini, non un terreno di gestione del potere. Condividiamo la necessità di mettere al centro le persone, i territori e i bisogni reali delle comunità. Non servono passerelle, annunci o operazioni di facciata. Servono risposte, programmazione e risultati verificabili».

«La Calabria ha bisogno di aprire una nuova fase politica, capace di rompere con vecchie logiche e interessi consolidati. Una fase che rimetta al centro il lavoro, la sanità pubblica, i servizi, i giovani e le aree interne. Diciamo no alla politica delle caste, dei privilegi e delle promesse che non diventano mai fatti.

La politica fumarola, quella degli annunci destinati a dissolversi dopo qualche giorno, non serve alla Calabria. Noi crediamo nella politica dei fatti, della responsabilità e della vicinanza concreta ai cittadini.

I calabresi non chiedono favori, chiedono diritti. E il diritto alla salute non può più aspettare.»