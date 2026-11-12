Idrico, Sudano (Lega): “Dal Mit 64,9 mln per interventi Crotone e invasi Calabria”

“Grazie al nuovo stralcio di finanziamenti nell’ambito del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, presto in Calabria arriveranno 64,9 milioni di euro per quattro interventi finalizzati alla messa in sicurezza e a lavori di ammodernamento delle opere che garantiscono il servizio in questa regione.

La quota principale, 34,42 milioni, sarà destinata al nuovo tratto terminale della condotta Calusia-Crotone, dal partitore Praticello al potabilizzatore Neto. Altri 5,35 milioni riguardano il primo stralcio di sicurezza della diga Farneto del Principe, nel Cosentino, e 4,86 milioni il collegamento tra gli impianti irrigui Turrina e Angitola, con una vasca di compenso. A questi si aggiungono 20,27 milioni per riproporre il finanziamento della diga sul Lordo, a Siderno, gia’ selezionata nel primo stralcio. Un ringraziamento al ministro Matteo Salvini che con la cabina di regia che ha istituito e fortemente voluto per affrontare un’emergenza che purtroppo è una realtà concreta, ha permesso di avviare o recuperare interventi per migliorare reti e infrastrutture che in passato hanno causato disagi ai nostri cittadini. La sicurezza idrica merita programmazione e investimenti, proprio come sta facendo Matteo Salvini. Il suo impegno per garantire la continuità di un servizio indispensabile per la crescita della Calabria e del Paese è straordinario. L’acqua è vitale per i cittadini ma anche per le nostre imprese e per le aziende agricole. Evitare perdite e utilizzare nel migliore dei modi le nostre risorse credo sia il modo più giusto per garantire un futuro florido e stabile”.

Lo dichiara la deputata e commissario della Lega in Calabria Valeria Sudano.