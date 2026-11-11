“Tienimi per mano, nonno”: dalla scuola parte la sfida della prevenzione. La Calabria sperimenta un nuovo modello di vaccinazione antinfluenzale pediatrica

svolto dalle associazioni e il ruolo che queste possono esercitare nel sostenere e affiancare le istituzioni: «Le associazioni rappresentano interlocutori e riferimenti fondamentali per le istituzioni. Desidero ringraziare la prof.ssa Stanganelli che, durante il mio mandato alla presidenza del Consiglio regionale, ha svolto il ruolo di Garante della Salute promuovendo iniziative importanti sul fronte della prevenzione e che continua oggi il proprio impegno attraverso Sanità Attiva. La prevenzione è una priorità: la Regione deve mantenere alta l’attenzione sull’accesso agli screening e agli strumenti di tutela della salute».

A illustrare il percorso amministrativo e organizzativo che ha reso possibile la sperimentazione è stato Francesco Lucia, dirigente del Settore Prevenzione e Sanità pubblica regionale, che ha evidenziato il valore della progettualità avviata nel novembre 2025 e il contributo della rete di soggetti coinvolti: «La prof.ssa Stanganelli ci ha consentito di realizzare iniziative importanti sul fronte della prevenzione. Il progetto presentato oggi nasce da una progettualità più ampia, pensata per definire un modello organizzativo finalizzato al ritorno alle buone prassi. In questo percorso abbiamo coinvolto diversi stakeholders e desidero rivolgere un particolare ringraziamento alla Croce Rossa Italiana, che ha scelto di sostenerci in questa iniziativa, così come in altre attività».

In videocollegamento è intervenuta l’assessore regionale all’Istruzione, Eulalia Micheli, che ha portato anche il saluto della direttrice generale dell’ASP di Reggio Calabria, Maddalena Berardi, impegnata contestualmente all’inaugurazione dell’Ospedale di Comunità di Gerace. Micheli ha rimarcato la necessità di considerare la scuola un interlocutore imprescindibile nelle politiche di prevenzione: «Quando parliamo di prevenzione dobbiamo rivolgere un’attenzione particolare a chi vive quotidianamente il mondo della scuola. Per questo esprimo il mio apprezzamento per un’iniziativa che coinvolge direttamente gli studenti. Ringrazio la prof.ssa Stanganelli per aver pensato ai giovani, che rappresentano il futuro della nostra società e che devono essere protagonisti di una cultura della salute sempre più consapevole».

Il sostegno delle amministrazioni locali è stato ribadito da Luca Gaetano, sindaco di San Ferdinando, che ha manifestato fin da subito la propria adesione al progetto: «Come amministrazione comunale abbiamo sposato immediatamente questa iniziativa, perché investire sui giovani e sulla prevenzione significa puntare su due direttrici fondamentali che dovrebbero orientare l’azione di ogni amministratore pubblico».

Particolarmente significativo il contributo del mondo scolastico, chiamato a svolgere un ruolo attivo nella costruzione di una cultura della prevenzione. Domenico Mammola, dirigente scolastico dell’IC “Marvasi-Vizzone” di San Ferdinando, ha ricordato l’esperienza della pandemia e la funzione essenziale svolta dalla scuola e dal sistema sanitario: «Durante il periodo pandemico, la scuola e il sistema sanitario sono stati presidi fondamentali, capaci di sostenere la pressione di una fase che rimane impressa nella memoria collettiva. Siamo felici di essere stati coinvolti e metteremo a disposizione il nostro contributo affinché un numero sempre maggiore di giovani possa essere sensibilizzato sui temi della salute e della prevenzione».

Sulla stessa linea Maria Tigani, dirigente scolastica dell’IC “Jerace-Capoluogo Brogna” di Polistena, che ha espresso orgoglio per il coinvolgimento dell’istituto: «Essere parte integrante di questo progetto rappresenta per la nostra scuola motivo di grande soddisfazione. Investire sui giovani è fondamentale per costruire una cultura della prevenzione e promuovere il ritorno alle buone prassi, sensibilizzando gli studenti sull’importanza di prendersi cura della propria salute». Coinvolto anche l’IC di Rizziconi, guidato da Mimmo Pirrotta.