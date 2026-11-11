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“Tienimi per mano, nonno”: dalla scuola parte la sfida della prevenzione. La Calabria sperimenta un nuovo modello di vaccinazione antinfluenzale pediatrica

Sono stati i bambini, con le loro magliette e i cappellini dedicati alliniziativa, a dare il senso più autentico a “Tienimi per mano, nonno. Camminiamo insieme per la prevenzione”, il progetto promosso da Sanità Attiva APS, presieduta da Anna Maria Stanganelli, già Garante della Salute della Regione Calabria. Una delegazione di studenti dell’IC “Jerace-Capoluogo Brogna” di Polistena, dell’IC di Rizziconi e dell’IC “Marvasi-Vizzone” di San Ferdinando ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione nella Sala Verde della Cittadella regionale “Jole Santelli”, a Catanzaro, accompagnata dai dirigenti scolastici e dai docenti referenti.

Una presenza tuttaltro che simbolica: i bambini sono infatti i primi destinatari di un progetto che intende riportare la prevenzione e leducazione sanitaria al centro della vita scolastica, ma sono anche il tramite attraverso il quale diffondere una nuova consapevolezza della salute come responsabilità condivisa. Proteggere i più piccoli, infatti, significa contribuire a proteggere anche i nonni, gli anziani, le persone fragili e, più in generale, lintera comunità. Da qui il valore del messaggio racchiuso nel nome dell’iniziativa: un gesto di vicinanza tra generazioni che diventa un concreto percorso di prevenzione.

Con questa sperimentazione, la Calabria punta a introdurre un modello organizzativo innovativo di vaccinazione antinfluenzale pediatrica in ambito scolastico, ispirandosi alle esperienze virtuose già consolidate in Paesi e territori europei come lInghilterra e lAndalusia. Lobiettivo è favorire laccesso alla vaccinazione, rafforzare le coperture e recuperare quelle buone prassi di collaborazione tra scuola, famiglie e sistema sanitario che rappresentano un presidio fondamentale di salute pubblica.

Ad aprire e illustrare il percorso è stata Anna Maria Stanganelli, che ha ricostruito la genesi istituzionale del progetto: «Questa iniziativa trae origine da una proposta avanzata nel 2025 dal Garante regionale della Salute, organismo che ho avuto il privilegio di rappresentare. La proposta, recepita nel novembre dello stesso anno dal Dipartimento Salute, settore Prevenzione della Regione Calabria, è stata tradotta in una disposizione attuativa e trasmessa alle Aziende sanitarie affinché si attivassero per promuovere campagne di vaccinazione antinfluenzale nelle scuole e favorire il ritorno alle buone prassi allinterno delle istituzioni scolastiche». La presidente di Sanità Attiva APS ha quindi sottolineato il carattere sperimentale e innovativo delliniziativa: «Questanno il progetto viene avviato per la prima volta in Calabria in tre istituti scolastici della provincia di Reggio Calabria, in collaborazione con lASP competente, rappresentando unesperienza unica anche nel panorama nazionale. Il nostro auspicio è che, già dal prossimo anno, possa diventare strutturale ed essere esteso a tutte le province calabresi. Siamo convinti che la tutela dei soggetti fragili debba passare necessariamente dalla protezione dei più piccoli».

Il vicepresidente della Regione Calabria, Filippo Mancuso, ha riconosciuto il valore del lavoro

svolto dalle associazioni e il ruolo che queste possono esercitare nel sostenere e affiancare le istituzioni: «Le associazioni rappresentano interlocutori e riferimenti fondamentali per le istituzioni. Desidero ringraziare la prof.ssa Stanganelli che, durante il mio mandato alla presidenza del Consiglio regionale, ha svolto il ruolo di Garante della Salute promuovendo iniziative importanti sul fronte della prevenzione e che continua oggi il proprio impegno attraverso Sanità Attiva. La prevenzione è una priorità: la Regione deve mantenere alta lattenzione sullaccesso agli screening e agli strumenti di tutela della salute».

A illustrare il percorso amministrativo e organizzativo che ha reso possibile la sperimentazione è stato Francesco Lucia, dirigente del Settore Prevenzione e Sanità pubblica regionale, che ha evidenziato il valore della progettualità avviata nel novembre 2025 e il contributo della rete di soggetti coinvolti: «La prof.ssa Stanganelli ci ha consentito di realizzare iniziative importanti sul fronte della prevenzione. Il progetto presentato oggi nasce da una progettualità più ampia, pensata per definire un modello organizzativo finalizzato al ritorno alle buone prassi. In questo percorso abbiamo coinvolto diversi stakeholders e desidero rivolgere un particolare ringraziamento alla Croce Rossa Italiana, che ha scelto di sostenerci in questa iniziativa, così come in altre attività».

In videocollegamento è intervenuta l’assessore regionale all’Istruzione, Eulalia Micheli, che ha portato anche il saluto della direttrice generale dell’ASP di Reggio Calabria, Maddalena Berardi, impegnata contestualmente allinaugurazione dellOspedale di Comunità di Gerace. Micheli ha rimarcato la necessità di considerare la scuola un interlocutore imprescindibile nelle politiche di prevenzione: «Quando parliamo di prevenzione dobbiamo rivolgere unattenzione particolare a chi vive quotidianamente il mondo della scuola. Per questo esprimo il mio apprezzamento per uniniziativa che coinvolge direttamente gli studenti. Ringrazio la prof.ssa Stanganelli per aver pensato ai giovani, che rappresentano il futuro della nostra società e che devono essere protagonisti di una cultura della salute sempre più consapevole».

Il sostegno delle amministrazioni locali è stato ribadito da Luca Gaetano, sindaco di San Ferdinando, che ha manifestato fin da subito la propria adesione al progetto: «Come amministrazione comunale abbiamo sposato immediatamente questa iniziativa, perché investire sui giovani e sulla prevenzione significa puntare su due direttrici fondamentali che dovrebbero orientare lazione di ogni amministratore pubblico».

Particolarmente significativo il contributo del mondo scolastico, chiamato a svolgere un ruolo attivo nella costruzione di una cultura della prevenzione. Domenico Mammola, dirigente scolastico dellIC “Marvasi-Vizzone” di San Ferdinando, ha ricordato l’esperienza della pandemia e la funzione essenziale svolta dalla scuola e dal sistema sanitario: «Durante il periodo pandemico, la scuola e il sistema sanitario sono stati presidi fondamentali, capaci di sostenere la pressione di una fase che rimane impressa nella memoria collettiva. Siamo felici di essere stati coinvolti e metteremo a disposizione il nostro contributo affinché un numero sempre maggiore di giovani possa essere sensibilizzato sui temi della salute e della prevenzione».

Sulla stessa linea Maria Tigani, dirigente scolastica dell’IC “Jerace-Capoluogo Brogna” di Polistena, che ha espresso orgoglio per il coinvolgimento dellistituto: «Essere parte integrante di questo progetto rappresenta per la nostra scuola motivo di grande soddisfazione. Investire sui giovani è fondamentale per costruire una cultura della prevenzione e promuovere il ritorno alle buone prassi, sensibilizzando gli studenti sullimportanza di prendersi cura della propria salute». Coinvolto anche l’IC di Rizziconi, guidato da Mimmo Pirrotta.

Un contributo alla costruzione di una rete regionale è arrivato anche dalla vicepresidente di Federfarma Reggio Calabria, Domenica Claudia Musolino, che ha manifestato la disponibilità della categoria a fare squadra con Sanità Attiva e con la Regione per sviluppare una progettualità capace di coinvolgere progressivamente fasce sempre più ampie di ragazzi».

Sul versante operativo, Gianfranco Arcuri ha confermato il sostegno della Croce Rossa Italiana, che metterà a disposizione i propri volontari per affiancare il personale dellASP nelle giornate dedicate alla prevenzione, contribuendo alla gestione dei flussi e alla buona riuscita delle attività. Limportanza di sensibilizzare le famiglie sul valore della vaccinazione è stata ribadita anche da Mimma Caloiero, direttore del Dipartimento Materno Infantile dellASP di Catanzaro, che ha richiamato lattenzione sulla necessità di proteggere tanto i giovani quanto gli anziani dalle patologie stagionali, a partire dall’influenza.

A moderare l’incontro è stato Sandro Giuffrida, presidente della sezione Calabria della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva e delegato di Sanità Attiva per i temi delligiene e della prevenzione. Giuffrida ha richiamato il valore di unazione di sensibilizzazione che non si esaurisca nella popolazione pediatrica, ma che sappia coinvolgere tutte le fasce d’età, promuovendo una cultura della prevenzione diffusa e continuativa. Presente in sala anche il vicesindaco di Polistena, Giuseppe Politanò, in rappresentanza del sindaco Michele Tripodi, e la presidente di CRI Comitato di Gioia Tauro, Maria Giovanna Ursida.

Il progetto entrerà ora nella fase attuativa. Dopo una prima fase dedicata alla raccolta delle adesioni e al coinvolgimento delle famiglie, sono previste tre sessioni di vaccinazione antinfluenzale: il 17 novembre allIstituto “Jerace” di Polistena, il 18 novembre allIstituto “Marvasi-Vizzone” di San Ferdinando e il 19 novembre allIstituto Comprensivo di Rizziconi. Il personale dellASP, con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana, accompagnerà studenti e docenti lungo un percorso organizzato in spazi appositamente individuati, che comprenderà la fase anamnestica, la somministrazione del vaccino e il successivo periodo di osservazione.

Parallelamente, allinterno dei tre istituti saranno organizzati momenti di approfondimento e sensibilizzazione sui temi della vaccinazione e della prevenzione, con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali, dei pediatri e di esperti del settore. A dicembre è prevista la restituzione dei risultati della sperimentazione, con la rilevazione dei livelli di copertura vaccinale raggiunti.

La sfida lanciata da “Tienimi per mano, nonno” va dunque oltre la singola campagna vaccinale. Punta a costruire un modello di collaborazione stabile tra istituzioni, sanità, scuola, famiglie e comunità locali, nel quale la prevenzione diventi parte integrante del percorso educativo e della vita quotidiana. Lambizione è fare di questa prima esperienza un modello replicabile in tutta la Calabria, avvicinando il territorio alle migliori pratiche europee.

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