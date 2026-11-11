Rugna (ANCE Calabria): “Le costruzioni trainano l’economia, ma serve una politica industriale per andare oltre il PNRR”

«I dati diffusi dalla Banca d’Italia confermano il ruolo centrale che il settore delle costruzioni continua a svolgere nell’economia calabrese. Le ore lavorate nell’edilizia si mantengono su livelli pari a circa il doppio di quelli del 2019, mentre nel primo semestre del 2026 gli investimenti degli enti locali sono aumentati dell’11%. Sono numeri importanti, che testimoniano la capacità del nostro comparto di sostenere l’attività economica e alimentare una filiera produttiva che coinvolge imprese, lavoratori, professionisti e fornitori di beni e servizi».

È quanto afferma Roberto Rugna, presidente di ANCE Calabria, presidente del Consiglio delle Regioni e vicepresidente nazionale di ANCE, commentando i risultati dell’aggiornamento congiunturale della Banca d’Italia sull’economia regionale.

«Ma proprio questi risultati impongono una riflessione che non può fermarsi alla congiuntura favorevole – sottolinea Rugna –. Una parte significativa di questa crescita è stata sostenuta dagli investimenti pubblici e dal PNRR, che ha rappresentato un’occasione straordinaria per il territorio. Il tema, oggi, è capire come dare continuità a questa dinamica e costruire le condizioni affinché il settore possa continuare a produrre sviluppo anche quando si sarà esaurita la spinta del Piano».

«Non possiamo permetterci che la conclusione della stagione del PNRR coincida con una nuova fase di incertezza per le imprese. Sarebbe un errore disperdere la capacità produttiva, le professionalità e gli investimenti che il comparto ha consolidato in questi anni. Per questo riteniamo necessario aprire una nuova fase, fondata su una vera politica industriale per le costruzioni. Fino a oggi si è proceduto troppo spesso attraverso interventi non organici, misure episodiche e singoli bandi, senza riuscire a costruire un quadro di programmazione sufficientemente stabile e coordinato – afferma il presidente regionale di ANCE –. Il problema non è soltanto individuare risorse, ma definire una strategia. Le imprese hanno bisogno di conoscere le prospettive di investimento, di poter programmare le proprie attività, di innovare e di formare nuovi lavoratori. Non possono essere chiamate a organizzare il proprio futuro esclusivamente sulla base dell’apertura di un bando o della disponibilità temporanea di un finanziamento».

«La Calabria ha davanti a sé sfide che possono diventare grandi opportunità di sviluppo per l’intera filiera delle costruzioni. Penso alla rigenerazione urbana, al recupero dei centri storici e delle periferie, alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, all’housing sociale e alla necessità di dare risposte nuove al fabbisogno abitativo delle famiglie, dei giovani e delle fasce sociali più fragili – prosegue Rugna –. Penso anche alla sicurezza del territorio, alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, all’efficientamento energetico degli edifici e alla transizione ecologica. E penso, soprattutto, alla transizione digitale, che deve diventare un’opportunità concreta per modernizzare il sistema delle imprese, migliorare la qualità della progettazione e rendere più efficienti i processi produttivi».

«Sono ambiti che non possono essere affrontati con interventi isolati. Richiedono una programmazione pluriennale, una visione integrata delle politiche pubbliche e la capacità di mettere in relazione le risorse regionali, nazionali ed europee con gli investimenti privati. Serve, in sostanza, un progetto che guardi oltre il singolo cantiere e il singolo finanziamento, individuando obiettivi di medio e lungo periodo e assicurando continuità agli investimenti – evidenzia Rugna –. Come ANCE Calabria riteniamo che sia arrivato il momento di avviare un confronto con la Regione, gli enti locali e tutti i soggetti coinvolti per costruire una strategia pluriennale di sviluppo del settore, fondata su obiettivi chiari, investimenti programmati e strumenti di monitoraggio.

Le costruzioni devono essere riconosciute non soltanto come un comparto che beneficia della crescita economica, ma come uno dei principali strumenti attraverso cui la Calabria può costruire il proprio futuro. La vera sfida non è mantenere aperti i cantieri per qualche anno ancora, ma trasformare la spinta del PNRR in una crescita strutturale, capace di generare occupazione qualificata, competitività delle imprese e una migliore qualità della vita per i cittadini.

È su questo terreno che si misura la capacità di passare dalla stagione delle risorse straordinarie a quella di uno sviluppo duraturo. E per riuscirci occorre cominciare a programmare adesso», conclude Rugna.