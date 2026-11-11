“Il Ponte che c’è già”, Occhiuto a Milano: “Calabria prima in Italia per crescita del Pil. Ora più fondi alla sanità e spinta innovativa per Forza Italia”

Dalla crescita economica della Calabria alle sfide sulla sanità nazionale, fino agli equilibri interni del centrodestra e al futuro di Forza Italia. È stato un intervento a tutto campo quello del presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale azzurro, Roberto Occhiuto, a margine dell’evento “Il Ponte che c’è già” a Milano.

La crescita economica e il dopo-Pnrr

Il governatore ha rivendicato i risultati economici raggiunti dalla sua regione, indicandola come quella con l’incremento del Pil più alto in Italia (+1,3%). Rispondendo alle analisi che paventano un rallentamento del Mezzogiorno al termine del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Occhiuto ha invitato a guardare oltre: «Il Pnrr non è l’unica fonte di investimento nella disponibilità delle regioni del Sud. Ci sono i fondi di coesione e gli altri strumenti europei: il punto è spenderli bene e velocemente, come abbiamo cercato di fare in Calabria». Il presidente ha ricordato di aver sbloccato, al suo insediamento, due miliardi di euro lasciati inutilizzati dalle precedenti amministrazioni, sottolineando come gli effetti economici di tali investimenti si manifestino a distanza di tre, quattro o cinque anni. «Sono fiducioso che l’utilizzo sapiente delle risorse europee possa continuare a far crescere il Mezzogiorno anche dopo la fine del Pnrr».

Il nodo delle risorse per la sanità

Sul fronte sanitario, Occhiuto ha ribadito la posizione compatta dei governatori italiani, senza distinzioni di schieramento: «Tutti i presidenti di Regione all’unanimità, sia di centrosinistra che di centrodestra, hanno chiesto al governo e al Parlamento di finanziare ulteriormente la sanità». Pur riconoscendo che l’attuale esecutivo ha destinato al comparto più risorse rispetto ai governi precedenti, il presidente calabrese ha precisato che lo sforzo fatto finora «non basta», auspicando un ulteriore incremento dei fondi in manovra.

Il futuro di Forza Italia e gli equilibri nel centrodestra

Infine, un passaggio sullo scenario politico nazionale. Da vicesegretario di Forza Italia, Occhiuto ha fissato l’obiettivo elettorale al 10% già raggiunto alle ultime Europee, avvertendo però che per confermarlo «dobbiamo muoverci un po’». Nessuna volontà di provocare fratture, ha spiegato, ma l’esigenza di offrire stimoli costruttivi affinché il partito recuperi la capacità di dialogare con il mondo produttivo e ritrovi lo slancio innovativo delle origini berlusconiane. Dopo aver espresso apprezzamento per la candidatura di Matteo Perego di Cremnago a sindaco di Milano, Occhiuto ha commentato anche l’ingresso nel centrodestra di Cateno De Luca con Sud chiama Nord : «Meloni lo vede bene, quindi io lo vedo bene. Mi ha appoggiato alle ultime regionali in Calabria; pur non avendo ottenuto allora un grande risultato, mi auguro che a livello nazionale possa farlo nell’interesse della coalizione». «Il mio auspicio principale – ha concluso – resta comunque che sia Forza Italia ad allargarsi, perché un partito azzurro più forte può consegnare al centrodestra un consenso ben più ampio».