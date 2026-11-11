Disabilità gravissima, sbloccati 1,3 milioni per gli assegni di cura. Bruno: “Risposta concreta a centinaia di famiglie, soddisfatta la richiesta della nostra interrogazione”

«Sono molto orgoglioso di condividere con le tante famiglie interessate e con la comunità calabrese un risultato importante: il recupero di circa 1,3 milioni di euro per finanziare gli assegni di cura destinati alle persone con disabilità gravissima e consentire lo scorrimento integrale della graduatoria ancora aperta nell’Asp di Catanzaro. È una risposta concreta a una battaglia che abbiamo portato avanti nelle scorse settimane, ascoltando le difficoltà di tante famiglie e chiedendo alla Regione di intervenire con urgenza».

È quanto afferma il consigliere regionale Enzo Bruno, capogruppo di Tridico Presidente, commentando la delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche sociali e al Welfare Pasqualina Straface, che rimodula le risorse del Fondo per le non autosufficienze relative al triennio 2019-2021.

Il 21 settembre scorso Bruno aveva presentato un’interrogazione a risposta scritta per chiedere l’incremento delle risorse destinate all’assegno mensile di 600 euro riconosciuto ai caregiver familiari che assistono a domicilio persone con disabilità gravissima. Nei giorni scorsi, in merito alla problematica, ha avuto un confronto con la direttrice generale dell’Asp di Catanzaro, Maria Mariani.

«Ho incontrato tanti cittadini che vivono quotidianamente queste difficoltà, da Stalettì a Botricello, fino al Lametino. Ho ascoltato famiglie che affrontano sacrifici enormi per garantire assistenza continua ai propri cari, spesso in condizioni economiche particolarmente fragili. Dietro ogni domanda rimasta senza finanziamento ci sono persone, bisogni reali e il lavoro silenzioso di chi dedica la propria vita alla cura di un familiare. Non potevamo lasciare queste richieste senza risposta – sottolinea Bruno – Su questo tema delicato mi sono confrontato direttamente con l’assessore Straface, alla quale riconosco la sensibilità e la determinazione che hanno permesso di individuare risorse aggiuntive per estendere il beneficio economico a quanti erano rimasti esclusi».

La delibera consentirà di utilizzare le economie delle precedenti annualità, evitando la restituzione delle somme non impiegate e destinandole allo scorrimento delle graduatorie, previa verifica dei requisiti.

«La politica deve saper ascoltare, intervenire e trovare soluzioni, soprattutto quando sono in gioco i diritti e la dignità delle persone più fragili. Questo risultato dimostra che il confronto istituzionale può produrre risposte importanti. Continueremo a vigilare affinché le risorse arrivino tempestivamente ai beneficiari e il sostegno ai caregiver diventi sempre più stabile e continuativo», conclude Bruno.