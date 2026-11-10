IA e business: l’eccellenza calabrese Macingo protagonista all’Open Innovation Summit de Il Sole 24 Ore

C’è un filo rosso che lega la capacità di fare impresa e tecnologia nel Mezzogiorno con i più prestigiosi palcoscenici dell’innovazione nazionale: la parabola di Macingo, l’azienda che ha rivoluzionato il settore del trasporto merci ingombranti e della logistica digitale.

Dopo le affermazioni ai premi nazionali di Confindustria, l’attenzione della Rai e il round di investimento da oltre 2 milioni di euro guidato da CDP Venture Capital, la tech company dello Stretto è sempre più in primo piano nell’ecosistema industriale italiano.

Al tavolo dei giganti: unica realtà calabrese e del Sud

All’Open Innovation Summit 2026 di Torino, il prestigioso appuntamento annuale promosso da Il Sole 24 Ore e Zest, Macingo è stata invitata a discutere all’interno della tavola rotonda dedicata al futuro dell’industria, della logistica e della supply chain.

Un panel d’eccezione moderato da Emil Abirascid (Startupbusiness), che ha visto confrontarsi i vertici dell’innovazione di colossi del calibro di ENEL, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Ferrovie dello Stato Italiane, SAP Italia, Eni e GELLIFY, con l’intervento conclusivo di Maria Anghileri, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria. In questo contesto di caratura internazionale, a rappresentare il mondo scale-up e delle piattaforme digitali c’era proprio Samuele Furfaro, in qualità di unica realtà calabrese e voce dell’intero Mezzogiorno.

La sfida dell’AI: dal cambio SEO al codice in mezza giornata

Al centro del dibattito, l’impatto dirompente dell’Intelligenza Artificiale sui modelli di business digitali. Furfaro ha illustrato come la tecnologia stia trasformando dall’interno l’operatività quotidiana di una piattaforma complessa come Macingo.

Una transizione epocale, a partire dalla visibilità online: se prima le strategie di crescita erano modellate sull’ottica SEO per la semantica dei motori di ricerca, oggi si gioca tutto sulla GEO (Generative Engine Optimization). I contenuti devono essere strutturati per essere compresi ed estratti direttamente dagli agenti intelligenti, poiché gli utenti – sempre più frequentemente – cercano soluzioni interrogando direttamente sistemi come ChatGPT, Gemini o Claude.

Non solo marketing e posizionamento, ma anche efficienza produttiva pura:

«Ciò che i nostri programmatori sviluppavano in settimane, oggi grazie all’AI viene rilasciato in mezza giornata. Il segnale è chiarissimo: la velocità del cambiamento è impressionante», ha evidenziato Furfaro.

Opportunità e nuove insidie: barriere d’ingresso azzerate

Una riflessione, quella portata dalla tech company dello Stretto, che non si è fermata all’entusiasmo per i progressi, ma ha analizzato la competitività globale: