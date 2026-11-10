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Attacchi hacker e sicurezza diffusa, l’appello di Pietropaolo a Giunta e Consiglio: “La Calabria investa seriamente in cybesecurity”

In un clima di ciò che va ormai definito guerra ibrida e cognitiva, la cronaca dei giorni recenti ci consegna – e continuerà a farlo – un avvicendarsi di episodi inquietanti che toccano da vicino la nostra quotidianità: dai banchi dei supermercati alle celle frigorifere per lo stoccaggio del sangue da donare, la mappa dei cyberattacchi che colpiscono il continente europeo continua a espandersi. Se in Francia gli hacker hanno manomesso in tre sedi regionali la temperatura degli impianti destinati alla conservazione di plasma e sangue, allargando lo sguardo la minaccia assume contorni ancora più vasti. Tra ottobre e novembre, infatti, un’ondata di incursioni informatiche ha preso di mira centinaia di punti vendita della grande distribuzione in un’area che abbraccia Portogallo, Irlanda, Belgio, Olanda, Svezia, Finlandia, Estonia e Italia.

Nel contesto italiano, le aggressioni ai sistemi di refrigerazione che hanno interessato i poli distributivi delle province di Catania, Ragusa e Palermo ne mostrano con chiarezza la dinamica. Il comune denominatore si è rivelato l’accesso diretto tramite gli indirizzi IP dei frigoriferi: penetrando nei sistemi di telegestione e monitoraggio utilizzati dalle ditte di assistenza tecnica, i criminali sono riusciti a manipolare i parametri di controllo, alterando le temperature di conservazione degli alimenti da remoto. Ma c’è di più: perché anche alla luce del presunto attacco hacker alla DIA, poi derubricato da fonti investigative come sottrazione di dati già pubblici si è tenuto il 10 novembre presso il Ministero dell’Interno un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicato.

C’è quindi da preoccuparsi e il problema va inquadrato sotto quattro profili. Da un lato la criminalità informatica dimostra una capacità penetrativa tale da infrangere la sicurezza di tutti i giorni attraverso attacchi non convenzionali alle infrastrutture essenziali; dall’altro emerge una profonda vulnerabilità di cittadini e collettività di fronte a minacce capaci di incrinare l’illusione di una presunta iper-tutela dei nostri dati e dei processi che li governano. Al contempo si assiste a un’azione di costante destabilizzazione delle strutture cognitive e di difesa del corpo sociale europeo, aggravata da un deficit di educazione digitale che trasforma lo stupore in una stupefatta incapacità di reazione. Un quadro che rivela profonde lacune di resilienza, che non è una dote spontanea, ma scaturisce da un processo di analisi rigorosa e dalla conseguente individuazione di strategie responsive e adattive

A fronte di campagne di hacking sempre più pervasive e difficili da imputare, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha rivolto una raccomandazione urgente a tutti i soggetti pubblici e privati che impiegano tecnologie per la catena del freddo e sistemi di telecontrollo industriale, sollecitando l’adozione immediata di misure di verifica e mitigazione. Un allarme coerente con i report internazionali e con i dati del Rapporto Clusit, che confermano la crescita degli attacchi mirati ai sistemi di controllo industriale. Nei monitoraggi più recenti condotti in Italia, gran parte delle reti compromesse è stata violata passando attraverso la catena dei fornitori terzi: colpire chi gestisce le manutenzioni software, la telegestione e il monitoraggio delle apparecchiature consente di aggirare i perimetri di sicurezza tradizionali. Una tecnica oggi resa ancora più insidiosa dall’impiego dell’intelligenza artificiale generativa per automatizzare la ricerca delle vulnerabilità nei programmi.

Il decreto legislativo 191 di ottobre 2026 che estende il quadro europeo di certificazione della cybersicurezza ha rappresentato un primo passo fondamentale per dare organicità al comparto della sicurezza informatica. Tuttavia permangono elementi di criticità legati alla frammentazione del sistema e ai tempi di adeguamento a regole che finiscono per coinvolgere direttamente solo le realtà medio-grandi. Poiché ogni dispositivo connesso rappresenta una potenziale porta d’accesso per minacce esterne, la risposta richiede un cambio di paradigma: occorre, da un lato, virare verso un modello di cybersicurezza orizzontale, decentrato e diffuso, ispirato ai sistemi federati di dati e basato su standard e obblighi comuni per qualsiasi attore della rete; dall’altro avviare un’imponente opera di alfabetizzazione e addestramento informatico per la popolazione e i corpi sociali.

L’Italia e i suoi territori, come ha ricordato il Ministro della Difesa Guido Crosetto, non possono più tentennare su investimenti urgenti e necessari. Anche la Calabria è chiamata a ragionarne concretamente, non solo approfondendo la materia, ma provando a varare una legislazione che si ispiri a quanto sopra indicato e che sia sorretta da una adeguata dotazione finanziaria. Siccome non esistono territori immuni alle minacce che abbiamo di fronte, è bene che Giunta e Consiglio ne facciano una priorità, dando alla questione l’attenzione che merita.

 

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