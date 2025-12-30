Calabria: nel 2025 oltre 31 tonnellate di plastica e rifiuti rimossi e 7 comuni Plastic Free

Plastica rimossa dall’ambiente, scuole e cittadini sensibilizzati, Comuni virtuosi e un numero crescente di attività su tutto il territorio. Il 2025 è stato un anno di impegno concreto per Plastic Free Onlus in Calabria, con una rete attiva di volontari, referenti e amministrazioni locali sempre più coinvolti nella lotta all’inquinamento da plastica.

A livello nazionale, Plastic Free ha organizzato 2.081 appuntamenti ambientali, coinvolgendo 53.487 volontari e rimuovendo 575.413 chilogrammi di plastica e rifiuti. Ha inoltre svolto 939 appuntamenti nelle scuole con 78.161 studenti sensibilizzati, firmato 526 protocolli d’intesa con le amministrazioni locali e riconosciuto 122 Comuni Plastic Free.

A livello internazionale, l’associazione ha ottenuto l’accreditamento presso l’UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, partecipando ai negoziati globali contro l’inquinamento da plastica a Ginevra (agosto) e a Nairobi (dicembre). È stato inoltre avviato il primo progetto scientifico per lo studio degli effetti delle nanoplastiche sul cervello umano, in collaborazione con l’Università San Raffaele di Roma e l’IRCCS San Raffaele – Roma, già finanziato con 25.000 euro raccolti attraverso donazioni e banchetti.

“Ringraziamo tutti i volontari che hanno partecipato e che continuano a tenere vive le attività in Calabria – dichiara Alberto Fio, referente regionale di Plastic Free –. Il nostro grazie va anche ai referenti, alle istituzioni e alle aziende che ci sono state vicine. Rinnoviamo l’impegno di tutti noi a proseguire e rafforzare le attività, diffondendo il nostro messaggio: sensibilizzare una regione complessa, da certi punti di vista, ma ricca di potenzialità. Il nostro obiettivo è coinvolgere sempre più persone, perché la tutela dell’ambiente può e deve diventare un patrimonio condiviso“.

Nel dettaglio, in Calabria nel 2025 si sono svolti 154 appuntamenti ambientali, tra clean up (66), raccolte mozziconi (11), passeggiate ecologiche (28) ed eventi pubblici, che hanno coinvolto 2.254 volontari e portato alla rimozione di 31.828 chilogrammi di rifiuti. Le attività pubbliche hanno sensibilizzato 5.570 cittadini, mentre le 30 iniziative scolastiche hanno raggiunto 2.328 studenti.

A livello istituzionale, sono 34 i Protocolli d’Intesa firmati con Comuni calabresi: 15 nella provincia di Catanzaro, 7 a Cosenza, 6 a Vibo Valentia, 5 a Reggio Calabria e 1 a Crotone. Una rete di collaborazione ampia e strutturata che coinvolge territori costieri e interni.

I 7 Comuni Plastic Free riconosciuti in Calabria testimoniano un impegno concreto nella transizione verso modelli di gestione sostenibili. Si tratta di Girifalco e Montepaone (CZ), Diamante, Paola e Tortora (CS), Jonadi e Parghelia (VV): una mappa che riflette l’adesione trasversale delle amministrazioni locali a politiche ambientali serie e condivise.

La Calabria si distingue anche per il numero di ordinanze comunali contro il rilascio in aria di palloncini, approvate per ridurre l’inquinamento e tutelare la fauna: sono 10 i Comuni che hanno adottato il provvedimento, tra cui Tortora, Soverato, Polia, Tropea, Pizzo, Montepaone, Diamante, Scalea, Parghelia e San Ferdinando.

Un 2025 di crescita, consapevolezza e azione, che per Plastic Free Calabria rappresenta un punto di partenza verso un 2026 ancora più incisivo e partecipato.