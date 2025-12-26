Porti calabresi, FIT CISL Calabria: positiva la riduzione delle tasse di ancoraggio decisa dall’AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

La FIT CISL Calabria esprime apprezzamento per la decisione dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio di destinare 1,5 milioni di euro per il 2025 alla riduzione delle tasse di ancoraggio nei porti della propria circoscrizione.

Una misura ritenuta concreta e strategica, in grado di rafforzare ulteriormente la competitività del porto di Gioia Tauro, che si conferma hub di riferimento nazionale per il transhipment e snodo centrale nel Mediterraneo, e di sostenere allo stesso tempo lo sviluppo degli altri scali calabresi di Corigliano Calabro, Crotone, Vibo Marina e Taureana di Palmi.

Il sindacato valuta positivamente l’impostazione complessiva del provvedimento, che prevede agevolazioni significative per le navi portacontainer e per le car carriers, differenziate in base alla stazza, con riduzioni che nel porto di Gioia Tauro arrivano fino al 100%. Scelte che vanno nella direzione di incentivare i traffici marittimi, attrarre nuovi vettori e consolidare quelli già presenti, rafforzando l’intero sistema logistico-portuale regionale.

La FIT CISL Calabria sottolinea che i risultati raggiunti dal sistema portuale calabrese – e in particolare da Gioia Tauro – sono legati anche all’elevato livello di professionalità, competenza e affidabilità delle maestranze portuali, che con il loro lavoro quotidiano garantiscono efficienza operativa, sicurezza e qualità dei servizi, rappresentando un fattore determinante di competitività sui mercati internazionali.

Positiva anche la scelta di finanziare l’intervento attraverso l’aumento delle entrate di bilancio dell’Autorità di Sistema Portuale, a conferma di una gestione attenta, responsabile e orientata allo sviluppo.

Per la FIT CISL Calabria, politiche di questo tipo devono inserirsi in una strategia più ampia capace di coniugare crescita dei traffici, investimenti infrastrutturali, tutela e incremento dell’occupazione, qualità del lavoro e sicurezza nei porti.

Continueremo a sostenere ogni iniziativa finalizzata a valorizzare il sistema portuale calabrese e a rafforzare il ruolo della Calabria nei traffici marittimi internazionali, nella convinzione che lo sviluppo dei porti rappresenti una leva strategica per l’economia regionale e per il lavoro.