Falsetta (Templari) sul bullismo: “Uno dei frutti marci della nostra società prodotto dall’assenza di quel sistema valoriale nelle scuole e nelle famiglie. Servono misure drastiche”

“Il bullismo, uno dei frutti marci della nostra società, prodotto da un’evidente carenza educativa a livello sia familiare che scolastico, ossia il risultato di un contesto sociale e culturale caratterizzato dall’assenza di un sistema valoriale, che ha radici profonde nell’attuale configurazione della società.

E’ quanto si legge in una nota diramata dall’Avv. Filomena Falsetta, Gran Priore dei Templari Federiciani della Calabria sulla morte di Paolo, vittima di bullismo.

Si tratta, pertanto, di dinamiche disfunzionali contro le quali occorre adottare misure drastiche, in grado di mettere le famiglie e le scuole di fronte alle proprie responsabilità.

Il dialogo e la collaborazione tra scuola e famiglia non sono sufficienti, molto spesso per l’incapacità da parte di docenti o genitori di riconoscere e rapportarsi a quel sistema valoriale.

Lo abbiamo visto ancora una volta. Da qui il mio appello alle istituzioni, affinchè non si ripeta mai più”.