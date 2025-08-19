“L’unica vera prigione è la paura” - Aung San Suu Kyi
HomeCalabriaMedicina territoriale, Bruni (PD): "Il pilastro dimenticato da cui ripartire per salvare...
Calabria

Medicina territoriale, Bruni (PD): “Il pilastro dimenticato da cui ripartire per salvare il sistema sanitario”

Il sovraffollamento registrato sabato scorso al pronto soccorso dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” non può essere letto come un episodio isolato o come una mera criticità organizzativa. È piuttosto il sintomo di un sistema che, senza un vero e strutturato rafforzamento della medicina territoriale, continuerà a scaricare sugli ospedali l’intero peso della domanda di salute dei cittadini.

La consigliera regionale del Partito democratico, Amalia Bruni, lo ribadisce con chiarezza: «La medicina territoriale non è un comparto secondario, ma il primo livello di assistenza e prevenzione, il filtro indispensabile che deve intercettare i bisogni sanitari prima che diventino emergenza».

La medicina territoriale significa assistenza primaria, significa poter contare sul medico di famiglia, sull’infermiere di comunità, su strutture di base in grado di erogare prestazioni rapide ed efficaci. Secondo Bruni: «È qui che si gioca la partita della prevenzione, evitando che problemi gestibili diventino situazioni acute che intasano i pronto soccorso. Un aspetto strategico è la presa in carico dei pazienti cronici. Diabete, Bpco, ipertensione, insufficienza cardiaca: sono malattie che richiedono continuità di cura e un approccio integrato tra medici di medicina generale, specialisti e operatori sanitari. La mancanza di un coordinamento territoriale costringe molti pazienti a rivolgersi agli ospedali anche per bisogni non emergenziali, con ricadute negative sia sulla qualità della loro vita che sull’efficienza del sistema».

Non meno grave è il venir meno delle guardie mediche in diversi territori della Calabria. Si tratta di una scelta che ha lasciato intere comunità scoperte soprattutto nelle ore notturne e nei festivi. «La chiusura delle guardie mediche — avverte Bruni — ha rappresentato un colpo durissimo per la medicina territoriale. Senza questi presidi, i cittadini non hanno alternative se non il pronto soccorso, che inevitabilmente si riempie anche per bisogni che potrebbero essere gestiti sul territorio».

Sono diversi anni ormai che la convenzione dei medici di medicina generale ha istituito nuovi strumenti associati (AFT e UCCP) che consentono l’associazione di più professionisti, ampliando l’offerta di servizi sia nei tempi che nelle stesse prestazioni. È affidata poi alla contrattazione regionale la modulazione e l’articolazione di tali strumenti, che dovrebbero incrociarsi con le Case di Comunità. Ecco, qui c’è un bisogno enorme di contrattazione, di nuovi strumenti per garantire servizi primari nelle aree interne e nei territori marginali. E a fronte di tutto questo si va delineando un vero e proprio fallimento del PNRR “Missione salute”.

Il DM 77 ha rappresentato una svolta, introducendo un modello più integrato e centrato sul paziente. Come ricorda ForumPA, la riforma ha riconosciuto la medicina territoriale come fulcro di un sistema sanitario capace di prendersi cura delle persone nel loro percorso di vita, e non solo nelle fasi acute della malattia.

«Non mancano le difficoltà: carenza di personale, scarsa integrazione con gli ospedali, risorse da gestire in modo efficiente. Ma le opportunità sono chiare: potenziare la medicina territoriale significa garantire equità, appropriatezza ed efficienza, migliorando l’accesso alle cure per tutti i cittadini, come evidenziato da Quotidiano Sanità – afferma ancora Bruni -. In una regione come la Calabria, dove le distanze geografiche e le fragilità sociali amplificano le disuguaglianze, la medicina territoriale diventa ancora di più un tema dirimente. Senza di essa, i pronto soccorso continueranno a restare saturi, gli ospedali sotto pressione, e i cittadini privati del diritto a una sanità di qualità».

«Non possiamo permetterci di ridurre la medicina territoriale a un ruolo marginale — conclude Bruni —. È da qui che bisogna ripartire, con coraggio e investimenti, perché la vera riforma della sanità non inizia nei grandi ospedali, ma nei quartieri, nelle case, nei piccoli comuni, dove ogni giorno si misura la salute delle persone».

Articolo PrecedenteAV, Rfi aggiudica gara da 1,6 miliardi per la nuova Galleria Santomarco. Salvini: “Fondamentale arrivare con l’alta velocità fino a Reggio Calabria”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

“Indro Montanelli, il giornalista, il conservatore”: l’11 settembre il convegno a Cosenza

“Storie di S. Ilario”, nel libro di Giuseppe Mandarano la vita dei piccoli paesi nel dopo-guerra: giovedì la presentazione a Sant’Ilario centro

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ricorda il carabiniere Renato Lio

Simone Ginefra nuovo playmaker della Pirossigeno Cosenza Basket

A Casignana va in scena il “Dialog Festival”

A Vaccarizzo Albanese torna la Corri Arbëreshe

Reggio, conclusa con successo la prima edizione del “Marconi teatro musica festival”

A Tiriolo migliaia di presenze per il festival “Bacchanalia”: una vetrina d’eccezione per il territorio

Sale l’attesa per Alfa: il tour “Non so chi ha inventato il mondo ma so che era innamorato” fa tappa al Roccella Summer Festival...

AV, Rfi aggiudica gara da 1,6 miliardi per la nuova Galleria Santomarco. Salvini: “Fondamentale arrivare con l’alta velocità fino a Reggio Calabria”

Catanzaro, la sferzata del sindaco Fiorita contro l’abbandono dei rifiuti: con il nuovo decreto sanzioni pesanti per combattere l’inciviltà

Dalla pallanuoto alla politica: Amaurys Pérez scende in campo con Italia del Meridione

Summer Vibes a Borgia, Dardust apre il concerto di La Niña

Futsal, oggi la presentazione del calendario di Serie A

“Europa a casa”, Giusi Princi: “Online il report di agosto con tutti i bandi finanziati dall’Unione Europea”

Catanzaro, “Dentro il confine” incanta Piazza Dogana: due serate di applausi e grande partecipazione per EstArte 2025

Molinaro (FdI): “Possibile assicurare liquidità alle imprese agricole e della pesca. Interessata una platea di oltre 20mila aziende”

Nazione Futura ricorda Montanelli: a Cosenza la lectio magistralis di Soluri

Arriva nelle librerie “Le cronache di Africo”: il 20 agosto la presentazione del volume di Andrea Morabito

Villa San Giovanni (RC), il gruppo consiliare di Forza Italia: “Assenza delle passerelle per l’accesso al mare, situazione inaccettabile”

Saline Joniche accende i motori: torna il Raduno “Ruote e Motori”

Un momento di grazia: l’esposizione della statua restaurata di San Francesco di Paola a Serrastretta

“Il borgo delle favole”, a Morano Calabro l’evento che trasforma il centro storico in un regno magico

Stefano De Martino arriva al Festival Euromediterraneo di Altomonte

“Forti perplessità su gestione ‘Casa Serena – Santa Maria di Loreto’ a Cassano allo Ionio”. I consiglieri di maggioranza chiedono lo stop delle procedure...

Accademia ReggioRavagnese: tutto pronto per l’open day della scuola calcio “Simone Neto Dell’Acqua”

I Cavalieri di Aristofane in scena a Locri e alla Villa romana di Casignana. Continuano con successo le rassegne teatrali a firma di Domenico...

Cassano allo Ionio (Cs) in arrivo dalla Regione Calabria 200mila euro per la messa in sicurezza di contrada Prainetta

Ferragosto, controlli dei carabinieri nella Locride: patenti di guida ritirate e sanzioni per oltre 3mila euro

Grande partecipazione ed emozione per la serata di intitolazioni in memoria dei cittadini Pippo Tropeano e Raffaele Manferoce a Cinquefrondi

Celebrazioni Madonna di Polsi, Marino (Pd): “Ciascuno intervenga secondo le proprie responsabilità”

A Pellaro questa sera l’Allegria festival con lo spettacolo “Why not?” di Piero Ricciardi

Sequestrati due distributori self bar non in regola nel Cosentino

Av Sa – Rc. Ferrante (Mit): “Aggiudicata gara galleria Santomarco, smentite fake news”

Il 24 agosto “Ondarock in Green, tra Gigli di mare, Aironi, Tartarughe e Delfini alla scoperta della biodiversità del Torrente Alessi”

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha aggiudicato la gara per la realizzazione della nuova Galleria Santomarco sulla linea Cosenza-Paola/San Lucido

Grande successo per “Caulonia e le sue Mille Bolle Blu”: sul lungomare il magico incanto della “Notte Blu”

Domani a Gioia Tauro la presentazione del libro don Natale Ioculano: …e io che non amavo il mare… Il racconto di uno stile di...

Rinascita Comune a sostegno di Giovanni Muraca: “Insieme per costruire futuro”

Caulonia: maxi piantagione di marijuana nelle campagne. Sequestrate dai carabinieri

“La Battaglia d’Aspromonte” emoziona a Gambarie nonostante il maltempo

Pino Aprile inaugura il Festival del Pensiero Cristallino 2025 in Calabria

Carcere di Catanzaro, l’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria: “Personale esausto e costretto a turni massacranti”

Catanzaro, interruzione temporanea della fornitura idrica di Sorical in zona Corace

Pallanuoto, Malluzzo e Morrone della AQA Cosenza brillano ai Mondiali in Brasile

Gaza, questione palestinese e strategie israeliane: a Soverato incontro con il giornalista Michele Giorgio

Marina di Gioiosa Ionica (RC), il sindaco Femia: “Soddisfatti dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine”

West Nile, domani intervento straordinario dell’Asp di Catanzaro nella zona sud

Mendicino (Cs), la proposta del consigliere Luciani: “Attivare servizio di trasporto intracomunale con l’Unical”

Emergenza medico di base nelle frazioni di Scilla (RC). Muraca, Ceravolo, Sgarlata: “A Solano e Melia negato il diritto alla salute, subito soluzioni concrete”

“A Palazzo con lo Scrittore”, a Maida l’incontro con Luigi De Magistris

Asp di Crotone: la dottoressa Teresa Grillo alla guida della struttura complessa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro

Palmi, “Come eravamo”: II edizione della mostra fotografica a cura di Francesco Saletta

San Giovanni in Fiore, al via la pista ciclabile di Lorica. La sindaca Succurro: “Nuovo impulso al turismo e allo sport”

Minorenne pestato con un tirapugni a Vibo Marina durante una festa in spiaggia: denunciato un coetaneo

Arasì, una settimana di cielo e cuore: si concludono i festeggiamenti in onore di Maria Assunta

Reggio Calabria, Falcomatà e Quartuccio: “Un’estate che non si ferma grazie ad una ricchissima programmazione di eventi”

FINP, Longo e Porro dell’Arvalia Nuoto Lamezia protagonisti della Traversata dello Stretto di Messina

Grandinata sul Reventino, Coldiretti: “Vicinanza e solidarietà per i danni ingenti alle colture”

Festa Metropolitana dell’Unità 2025 a Cittanova, il PD mette al centro inclusione e partecipazione. Panetta: “Un’autentica festa popolare per ripartire dai bisogni della gente”

Trasferiti i primi rifiuti dalla discarica Sin di Crotone: si tratta di 1.570 tonnellate di “non pericolosi”

Emergenza trasporti per docenti fuori sede, CNDDU: “Rincari punitivi, biglietti esauriti e affitti insostenibili. Serve un intervento immediato”

Dalla Metrocity nuovi affidamenti a Castore: focus su riforestazione e manutenzioni stradali

Catanzaro, lo sfogo del sindaco Fiorita sui social: “Stanco di combattere vandali e incivili”

Appello-lettera aperta: “Per una lista comunista unitaria alle elezioni regionali in Calabria”

Molesta donna mentre è in prova ai servizi sociali: arrestato a Verbania 47enne, già condannato nel 2023 a Reggio Calabria

Crotone, l'”Imboscata al Mare 2025″: dal 20 al 22 agosto tre serate di cultura, attualità e impegno civile

Mykola

Colpo al centro per la Dierre: preso Filippo Arrighini

Concerto dell’Orchestra Giovanile di Fiati “Scerra” di Delianuova

“Dall’Unità d’Italia all’Unità d’Europa. Due ‘soprusi’ o due costruzioni lungimiranti?”: martedì incontro alla biblioteca di Reggio Calabria

L’ISS conferma la diagnosi di botulino per altri 4 pazienti ricoverati all’Annunziata: nuovo accesso in Pronto Soccorso e tre dimessi al domicilio

“R-Estate nei Borghi”: a Cannavò due serate di festa, arte, fede e spettacolo il 23 e 24 agosto

Il documentario “Gelsomino è donna” presentato dal Comune di Ardore (RC)

INPS, estensione degli ammortizzatori sociali: chiarimenti

Cartoon Show Party: a Cinquefrondi l’unica tappa in Calabria

Miss Italia Calabria incorona Miss Sentimento 2025

“EstArte, dentro il confine” parte da Piazza Dogana: a Catanzaro appalusi per Zampalesta e grande attesa per la musica di stasera

Santa Caterina dello Ionio lancia il concorso fotografico 2025: “Forma e Memoria”

Anni di paura, inseguimenti e chiamate anonime: arrestato 60enne per stalking a Melito di Porto Salvo

Festival d’Autunno, la Summer Edition si conclude con il Francesco Loccisano Trio

Lotto: a San Giovanni in Fiore (CS) colpo da 20mila euro

Catanzaro, Barberio: “Il Pronto Soccorso sotto attacco: si faccia luce sul sovraffollamento di Ferragosto”

Rotary Nicotera e Polistena: passaggio di consegne da Saccomanno a Nucera, da Gatto a Ingegnere

La mostra Archivio Mabos approda a Carlopoli

Manuela Cricelli è la presentatrice del Kaulonia Tarantella Festival 2025 – XXVII edizione (21-22-23-24 agosto)

La Parata Storica sulla Liberazione di Tropea del 1615 si prende una pausa: appuntamento al prossimo anno

A Sant’Ilario dello Ionio grande partecipazione per la seconda edizione di “Burraco sotto le stelle”

Catanzaro: interruzione idrica per rottura della condotta in via Germaneto e via Molè

Tutto pronto a Palmi per la Notte Bianca del 23 Agosto

Jovan Miljanic è il nuovo giocatore della Dierre Basketball Reggio Calabria

Il Peperoncino Jazz Festival è approdato nel Tirreno Cosentino

Il 18 agosto ad Isca Marina la finale regionale di Miss Film Festival 2025

Una marcia in acqua per Gaza a Corigliano Rossano: emozione, partecipazione e un abbraccio che attraversa il Mediterraneo

Montalto Uffugo verso il XXIII Festival Internazionale della Lirica “Ruggiero Leoncavallo”

West Nile, stanotte la disinfestazione anti zanzare nella zona ovest di Catanzaro

Si scaldano i motori per l’Allegria festival: tanti eventi gratuiti per grandi e bambini

“Nero a Metà Experience”: il 19 agosto a Soverato il ricordo di Pino Daniele

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss città di Mirto Crosia 2025

Reggio: il 22 agosto la presentazione del libro “La trama dell’invisibile”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook