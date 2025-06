Angela Fauslo nominata presidente della Commissione Templare Federiciana “Sicurezza, lavoro, previdenza e vigilanza effettiva” per la Regione Calabria. Giardino: “Quella della Fauslo sarà un’azione mirata”

Il Comandante Generale della Legione Socialis Artibus del Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani Cav. Pasquale Giardino, ha conferito all’Avv. Angela Fasulo la nomina di Presidente della Commissione “Sicurezza, Lavoro, Previdenza e Vigilanza Ispettiva” della Legione Templare Federiciana per la Regione Calabria.

Una brillante carriera – si legge nella nota diramata agli Organi di Stampa -, caratterizzata da ruoli di grande responsabilità e impatto nel contesto della previdenza e sicurezza sul lavoro, e sorretta da una lunga e pregressa esperienza formativa nei relativi ambiti.

Avvocato con laurea specialistica in Management end E-Government, la Fasulo ha raggiunto un elevato livello di competenza e professionalità, per cui attualmente ricopre la posizione di prestigio di Responsabile U.O. Vigilanza Ispettiva presso l’INPS – Direzione Regionale Calabria.

Autrice di numerose pubblicazioni in materia di diritto amministrativo tributario e previdenza, ha collaborato con i principali quotidiani come giornalista pubblicista; pregnanti i suoi interventi presso le aule consiliari dei comuni calabresi, per i quali ha ricevuto numerose attestazioni di stima per la sua sensibile e attiva partecipazione.

La Commissione Templare Federiciana nell’accezione sopra indicata e assegnata alla Fasulo, – dichiara Giardino -, avrà il compito di svolgere sul territorio un’azione rigorosa e mirata, garantendo la sicurezza, la previdenza e il rispetto delle normative nel mondo del lavoro, anche attraverso un’attività formativa e di comunicazione al passo con le esigenze dei lavoratori per un’efficace tutela dei loro diritti.

Sono certo, pertanto, che la Fasulo, attraverso il Suo lavoro in Commissione, sarà perfettamente in grado di diffondere una cultura della sicurezza sul territorio in sinergia con le Istituzioni, le organizzazioni e gli altri membri della comunità.

All’Avv. Angela Fasulo rivolgo pertanto i migliori Auguri di buon lavoro – conclude.

Anche il Gran Priore dei Cavalieri Templari Federiciani della Calabria, l’Avv. Filomena Falsetta ha espresso il suo plauso per la nomina della Fasulo.

L’attività svolta dalla Fasulo – dichiara Falsetta -, è fondamentale per il funzionamento del sistema previdenziale e per la tutela dei diritti dei lavoratori e delle imprese che operano correttamente, e, per questo, ha un impatto significativo sulla società.

Sono certa, pertanto, che l’Avv. Fasulo saprà introdurre nella Commissione che Le è stata affidata, il suo ricco bagaglio di conoscenze, abilità e attitudini, e ad infondere alla stessa il suo forte senso di responsabilità – conclude.