La due giorni di Faraone in Calabria: “Italia Viva partito attivo e radicato”

Tre appuntamenti, tre territori diversi, un unico filo conduttore: la voglia di costruire una Calabria riformista, moderna e concreta, grazie all’impegno quotidiano di Italia Viva e alla guida politica di Filomena Greco, commissaria regionale.

Nel corso del tour calabrese dell’On. Davide Faraone, si sono svolte tre iniziative partecipate a Cosenza, Jonadi e Reggio Calabria, che – si legge in un comunicato stampa dei renziani – hanno confermato il clima di grande entusiasmo e il crescente radicamento del partito in tutta la regione.

A Cosenza, nella sede regionale di Italia Viva, si è registrata una numerosa presenza di dirigenti, amministratori locali e simpatizzanti. L’incontro è stato l’occasione per fare un bilancio dei primi mesi di lavoro, con un giudizio unanime positivo, soprattutto alla luce dei risultati delle recenti elezioni amministrative, in cui Italia Viva è stata protagonista nella vittoria della gran parte dei sindaci eletti nei comuni al voto. L’On. Faraone ha espresso apprezzamento per l’impegno organizzativo e politico del Commissario Greco, riconoscendone la capacità di generare entusiasmo e mobilitazione sui territori.

A Jonadi (VV), l’incontro pubblico ha visto la partecipazione di numerosi sindaci, assessori e consiglieri comunali. Il confronto si è incentrato sulle gravi criticità ancora irrisolte della Calabria, dalla mancanza di infrastrutture adeguate all’assenza di una visione di sviluppo condivisa. È stata inoltre espressa forte preoccupazione per lo spostamento dei fondi di sviluppo e coesione destinati al Sud, oggi dirottati per finanziare il ponte sullo Stretto, sottraendo risorse a interventi su strade, ferrovie e servizi pubblici. “Il Mezzogiorno ha bisogno di programmazione, non di slogan. Il riscatto passa da investimenti mirati, non più rinviabili,” è stato sottolineato durante il dibattito.

A Reggio Calabria, Italia Viva ha confermato di essere – è scritto nel comunicato del partito – una forza politica radicata e attiva, sia sul piano organizzativo che amministrativo. Oltre alla presenza dei dirigenti locali, il partito può contare sul Vice Sindaco della città e su consiglieri comunali in carica, un segno tangibile della presenza concreta del progetto riformista nella gestione della cosa pubblica. Al centro del confronto, il rafforzamento dell’organizzazione territoriale e la preparazione in vista delle elezioni comunali della prossima primavera, dove Italia Viva sarà ancora una volta presente con una propria lista, determinata a contribuire, come già fatto in passato, alla buona amministrazione della città.

“Questa due giorni è stata la conferma che Italia Viva in Calabria è in crescita e che può essere protagonista di un nuovo modo di fare politica, fatto di ascolto, concretezza e visione,” ha dichiarato Davide Faraone “continuerà il nostro lavoro nei territori, al fianco del Commissario, dei dirigenti, degli amministratori e dei cittadini che vogliono una Calabria più giusta, efficiente e moderna.”