Il Presidente del Corecom Calabria, Fulvio Scarpino, alla Camera per il coordinamento nazionale dei Comitati per le comunicazioni

Alla Camera dei Deputati, nella storica Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto a Roma, si è tenuto ieri il Coordinamento Nazionale dei Presidenti Corecom, un’iniziativa importante mirata a consolidare il ruolo strategico dei Comitati Regionali per le Comunicazioni nel panorama istituzionale italiano. Presente ai lavori anche il Presidente di Corecom Calabria, Fulvio Scarpino, nonché Vice Coordinatore nazionale dei Comitati, che nell’occasione – si legge in un comunicato stampa del Corecom – è stato ufficializzato tra i componenti del Dipartimento Affari Legali, organismo di nuova costituzione deputato non solo ad un’azione di tutela normativa, ma anche a diventare un presidio di trasparenza, legalità e democrazia nei Corecom, enti delegati dall’AGCOM per il controllo delle comunicazioni. Scarpino, inoltre, ha ricevuto la delega nazionale ai rapporti con le Conferenze dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza delle Regioni, un riconoscimento al suo impegno portato avanti sul territorio e alla più ampia visione strategica e istituzionale.

La riunione alla Camera è stata aperta dai saluti di Padre Enzo Fortunato, capo dell’Ufficio Stampa della Basilica di San Pietro in Vaticano, che ha posto l’accento sull’importanza di una comunicazione etica e accessibile attraverso un linguaggio semplice, capace di raggiungere ogni persona, inclusivo. “Ogni parola e ogni gesto possono far fiorire consapevolezza e orientamento – ha detto -. La comunicazione, non può che essere uno strumento di coesione sociale, uno spazio in cui le diversità trovano armonia e dialogo”.

A seguire, Nicola Sansalone, Vice Segretario Generale dell’AGCOM, ha evidenziato l’importanza del dialogo tra i Corecom e l’Autorità Garante per le Comunicazioni, rimarcando il ruolo cruciale del coordinamento per affrontare le sfide sempre più complesse del settore comunicativo all’interno di un sistema di regole che protegga i cittadini e promuova il pluralismo.

Carola Barbato, Coordinatrice dei Comitati Corecom delle Regioni e delle Province Autonome, ha delineato il percorso portato avanti dai Corecom per essere protagonisti ancor più riconosciuti e autorevoli nel panorama istituzionale: “L’unione e la sinergia tra i vari Comitati sono essenziali per affrontare le sfide della digitalizzazione e della tutela dei diritti dei cittadini, questo è possibile solo grazie a una pianificazione oculata e a una gestione collettiva e inclusiva”.