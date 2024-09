Occhiuto: “Zes unica Sud funziona. Complimenti a Meloni, Fitto e Romano”

“L’allargamento della Zona economica speciale a tutto il Mezzogiorno, con l’istituzione della Zes unica per il Sud – che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna – è stato un risultato straordinario ottenuto dal ministro Raffaele Fitto.

Anche le preoccupazioni che la governance accentrata della Zes potesse ritardare le autorizzazioni è stata fugata dal fatto che il ministro Fitto ha scelto come coordinatore unico Giosy Romano, un professionista che aveva già dimostrato grande capacità ed operatività sia in Calabria che in Campania quando aveva ricoperto il ruolo di commissario della Zes.

Oggi per il nostro territorio arriva la firma dell’autorizzazione unica per l’ampliamento dello stabilimento di imbottigliamento dell’acqua Fontenoce, a Parenti, in provincia di Cosenza, per un valore di 16 milioni di euro.

Il progetto calabrese, fra l’altro, è solo uno dei tanti appena varati dalla Struttura di Missione del governo in diverse località del Meridione, a testimonianza del grande lavoro messo in campo dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, a servizio delle imprese e dell’occupazione, per una concreta e complessiva azione di rilancio del Paese.

Le nostre aziende hanno trovato nella Zes unica un fondamentale strumento di crescita, di semplificazione burocratica e di attrazione di investimenti.

La Zona economica speciale unica per tutto il Sud ci metterà sempre di più nelle condizioni di acquisire forza, maggior peso e migliori opportunità per competere e sviluppare le nostre Regioni”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.