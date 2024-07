Governance Poll, Straface (FI): “Con Occhiuto, Calabria cambia rotta”

“Con Roberto Occhiuto confermato tra i presidenti di regione più apprezzati, finalmente la Calabria può svestirsi di quella maglia nera indossata per anni e anni e presentarsi all’Italia e all’Europa sorridente, positiva, capace di programmare, realizzare progetti di sviluppo e portare a soluzione le criticità. Quello e quanto messo in campo dal nostro Governatore in appena due anni con risultati straordinari su tutti i settori, non ha precedenti. Viene riconosciuto su scala nazionale e, soprattutto, dai calabresi”.

È quanto dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Pasqualina Straface esprimendo soddisfazione per questo “riconoscimento importante non solo per la Giunta Regionale, ma per la Calabria e per la classe politica regionale che, di fatto e di diritto, esce da quella condizione di subalternità e può riscattarsi da quel complesso di inferiorità nel quale è stata costretta per decenni e decenni”.

“La classifica sul gradimento dei primi cittadini e governatori, realizzata per il ventesimo anno consecutivo dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, Governance Poll 2024, traduce – aggiunge – il grande lavoro, l’impegno e la dedizione che si stanno dimostrato ogni giorno per il bene della nostra Calabria.

Si cambia rotta. La nostra Calabria non è più nelle classifiche peggiori d’Italia, ma diventa riferimento e modello per altre regioni del Sud e del Nord.

Gli altri dati di cui andare orgogliosi e da condividere con tutti i calabresi: il gradimento del governatore Occhiuto dal giorno della sua elezione è sempre e costantemente migliorato facendo registrare ad oggi un +5,5%. Roberto Occhiuto è, insieme al governatore De Luca, il presidente di Regione più apprezzato nel Centro-Sud; è primo tra i presidenti di Regione del suo partito: si conferma il governatore azzurro più amato d’Italia”.