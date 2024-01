Autonomia differenziata, Furgiuele (Lega): “Assimilare riforma a fascismo follia di chi non ha capito nulla del provvedimento”

“Assimilare l’autonomia differenziata al fascismo è una follia, e dimostra come il sindaco Falcomatà non abbia capito nulla di una riforma che, invece, farà bene al Paese, a partire proprio dal sud. Grazie a questo intervento le Regioni virtuose potranno massimizzare le proprie competenze e gestire al meglio le proprie risorse, si andranno a rafforzare le amministrazioni locali e dare risposte sempre più incisive alle richieste dei territori. Soprattutto, grazie all’autonomia, si supereranno quei divari di sviluppo che a causa di anni di centralismo investono proprio il mezzogiorno d’Italia. Non rendersene conto dimostra solo la malafede di certa sinistra che preferisce demonizzare un provvedimento che invece rappresenta un’occasione storica per tutto il nostro Paese, da nord a sud”.

Lo dichiara il deputato calabrese e vicecapogruppo della Lega Domenico Furgiuele.