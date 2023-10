Direttiva ETS e porto di Gioia Tauro, Nesci ( FdI- ECR): “Da Consiglio europeo ‘Ambiente’ un’apertura che dà fiducia”

“Su richiesta del Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin c’è stato l’impegno del Consiglio europeo Ambiente di una discussione sulla revisione della direttiva europea che impone la tassazione sull’Emissione di Co2”. Così in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR Denis Nesci.

“E’ una buona notizia il fatto che il Consiglio abbia valutato positivamente la possibilità di rivedere e di riconsiderare una scelta economicamente e socialmente insostenibile per il settore marittimo italiano. Un’apertura che permette di seguire gli sviluppi istituzionali con maggiore fiducia e con la rinnovata consapevolezza di una costante attenzione del Governo Meloni e dell’autorevole impegno del Ministro Pichetto Fratin in merito a una questione cruciale per il futuro delle infrastrutture portuali del Mediterraneo, come quella di Gioia Tauro”.