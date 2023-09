Regione Calabria, Occhiuto ridetermina alcune deleghe: i dettagli

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, con un decreto adottato ieri, ha rideterminato alcune deleghe degli assessori della sua Giunta. Nel dettaglio, Occhiuto ha riattribuito al vicepresidente Giusi Princi la delega iun materia di Programmazione unitaria, e ha attribuito all’economista Marcello Minenna la delega in materia di Economia e Finanze. Minenna e’ tornato nuovamente operativo nel ruolo di assessore regionale in Calabria dopo che lo scorso 7 luglio il Tribunale del Riesame di Bologna aveva revocato gli arresti domiciliari comminati in seguito ad un’inchiesta della Procura di Forli’ che aveva provocato la sospensione di Minenna in base alle Legge Severino, sospensione decaduta appunto a luglio. Per il resto, Occhiuto ha confermato le competenze gia’ attribuite agli altri componenti della sua Giunta regionale con il decreto 113 del 2022. Restano nella diretta competenza del presidente Occhiuto, tra le altre, le deleghe ai Rapporti con la Ue, alla Tutela della salute, ai Lavori pubblici e Infrastrutture, al Turismo, all’Ambiente.