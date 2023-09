Le congratulazioni dell’amministrazione di Gerace a Gratteri: “Un figlio della città simbolo di cultura dell’antimafia”

«Esprimiamo le nostre più sentite congratulazioni al Dott. Nicola Gratteri per la nomina a Procuratore Capo di Napoli. Siamo contenti per il riconoscimento a questo prestigioso incarico, quello di guidare la Procura più grande d’Italia, per un figlio di Gerace che ha dimostrato nel corso della sua carriera doti straordinarie di magistrato simbolo di una cultura dell’antimafia concreta». È quanto ha dichiarato il Sindaco facente funzioni della Città di Gerace, dott. Salvatore Galluzzo, appresa la notizia dalle agenzie di stampa della nomina del Dott. Nicola Gratteri al vertice della Procura di Napoli, sancita oggi dal Consiglio Superiore della Magistratura.

«Negli anni il Procuratore Nicola Gratteri ha rappresentato un punto di riferimento nella lotta al crimine organizzato, ha dimostrato con i fatti che le mafie si possono contrastare. La dimensione professionale e umana del Dott. Nicola Gratteri – ha aggiunto il Sindaco ff Galluzzo – sta anche nel dialogo che ha stabilito con le persone e, soprattutto, con i giovani, conversando con loro, parlando nelle scuole, confrontandosi a viso aperto e aprendo le porte del Suo ufficio a tutti coloro che hanno inteso sostenere la lotta dello Stato contro ogni forma di illegalità».

«La Comunità di Gerace – conclude il Sindaco ff Galluzzo – ha accolto con orgoglio la nomina del Dott. Gratteri e gli augura di proseguire il Suo lavoro anche a Napoli come ha fatto in questi anni in Calabria. Auguri di buon lavoro dall’Amministrazione Comunale di Gerace e da tutti i Geracesi che lo stimano con affetto».