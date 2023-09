Il procuratore Bombardieri: “‘Ndrangheta è cresciuta perché colpevolmente sottovalutata dal nostro Paese”

“La ‘ndrangheta rappresenta ad oggi uno dei fenomeni criminali piu’ pericolosi e pervasivi a livello internazionale ma paradossalmente sembra destare piu’ attenzione all’estero che nel nostro Paese: se ha potuto crescere fino a diventare il player piu’ affidabile del narcotraffico nel mondo e’ anche per la sua capacita’ di mimetizzarsi favorita dai vincoli familistici e da una colpevole sottovalutazione”. Lo ha affermato il procuratore di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, ascoltato in audizione davanti alla Commissione antimafia.

“E’ come se quello che avviene in Calabria fosse meno importante, spesso non ha la necessaria attenzione da parte dell’opinione pubblica e questo rappresenta un problema”, ha spiegato il procuratore.