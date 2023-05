PD Calabria: “Ci opporremo alla modifica della legge sulla fusione dei Comuni voluta dal governo regionale”

“Avvieremo le più opportune iniziative, sia in Consiglio regionale che fuori, per opporci a una modifica che il governo regionale vuole introdurre per bypassare i Consigli comunali e rendere semplicemente consultivo l’eventuale referendum successivo alla proposta di fusione dei Comuni. Si tratta di una scelta insensata, che non ha precedenti in Italia, e che punta a non confrontarsi con la volontà dei cittadini e dei loro rappresentanti, così come potrebbe avvenire già con la fusione di Cosenza, Rende e Castrolibero”.

E’ quanto sostiene l’Assemblea regionale del Pd che, è scritto in una nota, “ha condiviso l’allarme in ordine alla modifiche che il centrodestra vorrebbe introdurre alla legge sulla fusione dei Comuni”.