Elezioni comunali: domenica 14 e lunedì 15 maggio oltre 4,5 milioni di elettori chiamati al voto. In Calabria 41 i comuni interessati

Domenica 14 e lunedi’ 15 maggio 2023 si svolgera’ il turno annuale di elezioni amministrative, comunali e circoscrizionali, che interessa i comuni delle regioni a statuto ordinario. I seggi saranno aperti domenica 14 dalle ore 7 alle ore 23 e lunedi’ 15 dalle ore 7 alle ore 15.

L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci e’ previsto domenica 28 e lunedi’ 29 maggio. Le operazioni di scrutinio, che devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, cominceranno subito dopo la chiusura della votazione del lunedi’ e l’accertamento del numero dei votanti definitivi.

La tornata elettorale interessera’ 595 comuni (di cui 91 superiori a 15.000 abitanti con 13 comuni capoluogo e 504 pari o inferiori a 15.000) per un numero di elettori pari a 4.587.877 (di cui 402.967 all’estero) distribuiti su 5.426 sezioni: 70 comuni in Piemonte, 106 in Lombardia, 49 in Veneto, 23 in Liguria, 21 in Emilia-Romagna, 22 in Toscana, 7 in Umbria, 15 nelle Marche, 47 nel Lazio, 31 in Abruzzo, 14 in Molise, 84 in Campania, 51 in Puglia, 14 in Basilicata, 41 in Calabria. In particolare, andranno al voto 13 comuni capoluogo, di cui un capoluogo di regione (Ancona) e 12 capoluoghi di provincia (Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Terni, Latina, Teramo, Brindisi) per un totale di 926.702 elettori (441.133 uomini e 485.569 donne).

Sono 33.953 i diciottenni residenti in Italia che votano per la prima volta: il comune di Brescia e’ quello dove e’ piu’ alto il numero dei diciottenni che si presenteranno per la prima volta alle urne: sono 1.059 elettori di cui 546 uomini (51,6%) e 513 donne (48,4%). Il corpo elettorale meno numeroso e’ a Collobiano, in provincia di Vercelli, con 68 elettori (36 uomini e 32 donne).

Quello piu’ numeroso e’ Brescia, con 147.916 elettori (di cui 70.336 uomini e 77.580 donne). Nei Comuni del Friuli Venezia Giulia si e’ gia’ votato il 2 e 3 aprile, in concomitanza con le elezioni regionali.

Il turno delle elezioni amministrative della primavera 2023 si completera’ il 21 maggio con le elezioni previste in Valle d’Aosta (1 comune) e Trentino-Alto Adige (3 comuni) e gli eventuali ballottaggi il 4 giugno. Il 28 e 29 maggio ci saranno le elezioni in Sicilia (128 comuni per 1.347.614 elettori) e Sardegna (39 comuni per 139.045 elettori) con i ballottaggi l’11 e il 12 giugno.

Il voto coinvolgera’, dunque, 171 comuni nelle Regioni a Statuto speciale.