Piano rete elettrica 2023-2032, incontro tra Terna e Regione Calabria: “Previsti 155 milioni di euro nei prossimi dieci anni”

Il nuovo Piano di Sviluppo della rete elettrica nazionale 2023-2032 è stato al centro dell’incontro che si è tenuto oggi a Catanzaro tra Terna e la Regione Calabria. Erano presenti Rosario Varì, assessore regionale allo Sviluppo economico e Marcello Minenna, assessore regionale all’Ambiente e Tutela del territorio e per Terna Enrico Maria Carlini, responsabile Pianificazione del sistema elettrico e autorizzazioni e Francesco Marzullo, responsabile Pianificazione integrata della rete e governance piani.

“Terna ha illustrato – è detto in una nota – i punti salienti del Piano, che prevede per la Calabria investimenti per oltre 155 milioni di euro nei prossimi 10 anni. Gli interventi previsti sono finalizzati ad ammodernare e migliorare il livello di efficienza, resilienza e sostenibilità del sistema elettrico dell’area attraverso l’incremento della magliatura e dell’affidabilità della rete e l’aumento della capacità di scambio tra il Sud e il Nord del Paese.

Tra i principali progetti, in continuità con la precedente edizione del Piano, l’elettrodotto sottomarino 380 kV Bolano – Annunziata che consentirà di raggiungere una capacità di scambio complessiva tra Sicilia e Calabria fino a 2.000 MW, garantendo l’esercizio del sistema elettrico in sicurezza. L’intervento permetterà l’integrazione della nuova generazione Fer prevista al Sud Italia”.

“Inoltre, sarà realizzato – riporta il comunicato – il secondo collegamento tra Altomonte e Laino con l’obiettivo di incrementare lo scambio di energia con il Nord e favorire la produzione degli impianti da fonte rinnovabile dell’area, sfruttando in parte infrastrutture già esistenti, come il tronco dell’elettrodotto 380 kV ‘Laino – Rossano’, per limitare l’impatto ambientale. Complessivamente l’intervento consentirà di migliorare le condizioni di affidabilità e sicurezza della rete a 380 kV che alimenta la regione, garantendo un maggiore grado di flessibilità di esercizio, e permetterà lo smantellamento di oltre 90 chilometri di linee aeree, di cui 59 chilometri ricadenti nel territorio del Parco del Pollino.

Prevista anche la realizzazione della linea Calusia-Mesoraca-Belcastro-Catanzaro e la razionalizzazione della rete elettrica locale con la demolizione di 83 chilometri di linee e la rimozione di 285 sostegni. Infine, tra le principali novità del Piano presentato da Terna rientra la Dorsale Ionica – Tirrenica che collegherà la Sicilia ionica al Lazio. L’opera si comporrà di due tratte: l’HVDC Ionian Link, da Priolo (Siracusa) a Rossano (Cosenza) e l’HVDC Rossano – Montecorvino (Salerno) – Latina, attraverso un collegamento complessivo di oltre 800 chilometri, di cui il tratto tra Montecorvino e Latina sarà sottomarino mentre la tratta tra Rossano e Montecorvino sfrutterà gli elettrodotti esistenti”.

“Al termine dell’incontro, Terna – è detto nel comunicato – si è impegnata con la Regione Calabria a sottoscrivere un Protocollo di Intesa. Il suo scopo sarà quello di facilitare e agevolare i rapporti di collaborazione nell’attuazione delle linee di azione del Piano”.