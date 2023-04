Ponte sullo Stretto, Furgiuele (Lega): “Nessun rischio sismico, lo dicono anche gli esperti”

“Oggi, alla Camera, abbiamo ascoltato diversi professionisti che confermano la validità del Ponte sullo Stretto e la fattibilità dell’infrastruttura riconosciuta come strategica e fondamentale per il nostro Paese. Interventi precisi e puntuali come quello di Mauro Dolce, professore ordinario di Tecnica delle costruzioni presso l’Università Federico II di Napoli, che ne ha certificato l’eccezionalità, ricordando che l’opera ‘è progettata per resistere in campo elastico a terremoti superiori a quello del 1908’. Gli esperti, dunque, scongiurano qualunque rischio sismico e confermano quello che il ministro Matteo Salvini e la Lega pensano: il Ponte sullo Stretto è un’infrastruttura di cui il Mezzogiorno e l’Italia hanno bisogno. Accompagnerà il Paese verso un processo di ammodernamento e farà da volano per la nostra economia. Siamo sulla strada giusta. Andiamo avanti”.

Lo dichiara il deputato Domenico Furgiuele, vice capogruppo della Lega alla Camera e relatore del dl Ponte.