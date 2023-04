Rifiuti, Granata (Valle Crati): “In assenza di discariche pubbliche, 30 milioni di euro di aumento di costi nel 2023”

“In Calabria nel 2020 sono stati prodotti 715.976 tonnellate di rifiuti e smaltiti in discarica 196.169, con una percentuale di smaltimento del 28% da parte del cartello dei privati che attualmente gestisce gli impianti di trattamento dei rifiuti . Nel 2023 con l’assenza di un piano che preveda l’utilizzo delle discariche pubbliche, i costi di aggravio a carico dei comuni e dei cittadini, nel 2023, potrebbero aumentare di 30 milioni di euro per il conferimento in discarica, con un aggravio di costi per i cittadini e che manderebbe in dissesto numerosi comuni della Calabria, con la conseguente implosione del sistema. Sono sicuro che il Presidente della Regione Calabria, On. Roberto Occhiuto, saprà dare le giuste indicazioni sul piano regionale per invertire la rotta e creare le premesse per rilanciare un settore in grande difficoltà”. Lo dichiara il Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata.